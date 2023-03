“Las aventuras de Maurice” (The Amazing Maurice) es una película animada que está inspirada en el cuento de hadas de los hermanos Grimm sobre “El flautista de Hamelín” y basado en una de las novelas muy populares del Discworld de Sir Terry Pratchett.

La cinta cuenta con las voces de Hugh Laurie (Maurice), Emilia Clarke (Malicia), Himesh Patel (Keith), entre otros actores. El guion del largometraje ha sido realizado por Terry Rossio cuyos créditos incluyen Shrek, Aladdin y Piratas del Caribe.

La cinta llega pronto a la pantalla grande, a continuación, te contamos el día, argumento y otros datos sobre “Las aventuras de Maurice” para que te animes a ver la película.





¿Cuándo se estrena “Las aventuras de Maurice” en Perú?

La cinta cuyo nombre original es The Amazing Maurice llega a lo cines peruanos el 9 de marzo. Toby Genkel ha dirigido la película.





¿Cuándo dura “Las aventuras de Maurice”?

La película sobre Maurice, un gato pelirrojo callejero y un experimentado estafador que busca siempre hacer dinero tiene una duración de 93 minutos.





¿Cuál es el argumento de “Las aventuras de Maurice”?

Un día un gato pelirrojo callejero y experimento estafador llamado Maurice se encuentra con un niño llamado Keith que gracias a su flauta se encuentra acompañado de una plaga de ratas muy educadas, debido a ello el felino siente curiosidad y cero ganas de comerlas.

Por ello, entre todos deciden realizar una estafa para obtener grandes ganancias y poder ir a una isla mágica donde los animales y los humanos viven en paz y armonía.





Reparto de “Las aventuras de Maurice”





Hugh Laurie (Maurice)

Emilia Clarke (Malicia)

David Thewlis (Boss Man)

Himesh Patel (Keith)

Gemma Arterton (Peaches)

Hugh Bonneville (The Mayor)

David Tennant (Dangerous Beans)

Rob Brydon (The Pied Piper)

Julie Atherton (Nourishing)

Joe Sugg (Sardines)





Tráiler de “Las aventuras de Maurice”









¿De qué trata el flautista de Hamelín?

Es una historia alemana, documentada por los Hermanos Grimm y gracias a ellos hasta ahora es conocida en diferentes partes del mundo. El cuento se desarrolla en Hamelín, ciudad que se encuentra infestada de ratas y que los pobladores no pueden hacer nada para librarse de ellas.

Es así como un día llega un flautista que promete librarlos de ellas a cambio de una recompensa. Ante ello, los ciudadanos aceptan y el extranjero toca su flauta una música que atrae a las ratas hacia el río, donde se ahogan.





¿En qué libro de Terry Pratchett también está basado “Las aventuras de Maurice”?

La cinta también está inspirada en “The Amazing Maurice and His Educated Rodents” (El asombroso Mauricio y sus roedores sabios), libro que publicado en el 2001 por Terry Pratchett, escritor británico, y que pertenece a su saga Mundodisco (Discworld).





TE PUEDE INTERESAR