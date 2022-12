El 2022 fue un año de grandes estrenos, pero también marcó el final de varias series conocidas como “The Walking Dead”, que terminó tras 11 temporadas, “Better Call Saul”, que concluyó el 14 de agosto con el episodio 13 de la sexta entrega, y “Ozark”, que finalizó el 29 de abril después de cuatro temporadas.

Por supuesto, el 2023 también tendrá varios esperados estrenos y despedirá a producciones con un gran número de fanáticos. “The Flash”, “Yo nunca”, “The Crown”, “Riverdale” y “The Handmaid’s Tale” son algunas de las series que llegan a su fin el próximo año.

LAS SERIES QUE LLEGAN A SU FIN EN EL 2023

1. Riverdale

“Riverdale”, la serie juvenil de The CW que empezó en 2017, terminará en el 2023 con su séptima y última temporada. Aunque la ficción desarrollada por Roberto Aguirre-Sacasa se convirtió en una de las favoritas de la audiencia desde su estreno, con cada temporada ha perdido seguidores.

En conversación con Variety, el presidente y director ejecutivo de The CW también indicó que, “todavía no hemos declarado cuántos episodios. Pero no creo que sea una temporada más corta. Se remonta a lo que dije antes: creo firmemente en intentar dar series que han tenido carreras largas y despedida apropiada”.

2. The Crown

La serie de Netflix que retrata el reinado de la difunta reina Isabel II concluirá con su sexta temporada, que se estrenará el próximo año. “Cuando comenzamos a discutir las tramas de la temporada 5 de la serie, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas”, dijo Peter Morgan, creador y escritor de “The Crown”.

Todo indica que la temporada 6 de “The Crown”, finalmente, retratará la trágica muerte de la princesa Diana. De acuerdo con fuentes de Deadline, habrá mucha tensión en las escenas, pero el accidente no será mostrado en pantalla.

3. Yo nunca

En marzo de 2022, Netflix renovó “Never Have I Ever” para una cuarta y última temporada. “Acabamos de ser renovados para una cuarta y última temporada, por lo que estamos absolutamente emocionados”, se puede leer en el comunicado.

“Estamos ansiosos por revelar todo el romance apasionante y las divertidas aventuras que tenemos reservadas para ustedes. Gracias a todos nuestros fanáticos por su apoyo, especialmente a ustedes”.

4. Jack Ryan

La cuarta temporada de “Jack Ryan”, que fue renovada por Amazon Prime Video en mayo de 2022, marcará el final de la serie dirigida por Patricia Riggen, Daniel Sackheim y Morten Tyldum.

Por lo pronto, se ha confirmado que John Krasinski volverá para interpretar a Jack, mientras que, Cathy Mueller regresará como Abbie Cornish, a quien no se ha visto desde la primera temporada.

5. Manifiesto

La segunda parte de la cuarta y última temporada de “Manifiesto” se estrenará en el 2023. En los próximos episodios, los protagonistas se enfocarán en detener la fecha de la muerte. El tiempo está en su contra y, además, ahora saben que no solo los afectará a ellos, sino a todo el mundo.

6. The Marvelous Mrs. Maisel

Amazon Prime Video renovó “The Marvelous Mrs. Maisel” para una quinta y última temporada que se emitirá en 2023. La serie protagonizada por Rachel Brosnahan ha sido ampliamente elogiada por la crítica por lo que se espera un gran desenlace para la historia de Midge Maisel.

7. Snowpiercer

“Snowpiercer”, la serie de TNT que gira en torno a un tren en movimiento perpetuo que transporta los últimos restos de la humanidad después de una devastadora edad de hielo, fue renovada para una cuarta y última temporada, que se emitirá el próximo año y también estará disponible en Netflix.

8. Star Trek: Picard

Después de tres temporadas, “Star Trek: Picard” llegará a su fin en 2023. Se espera que la última entrega se emita en Paramount Plus desde el 16 de febrero al 20 de abril. Por lo pronto, se sabe que el final pondrá fin a los arcos de los personajes de “The Next Generation”.

9. The Flash

“The Flash”, serie de The CW protagonizada por Grant Gustin, se estrenó en 2014 y llegará a su fin a principios de 2023 con su novena temporada. Eric Wallace es el showrunner de los 13 últimos capítulos, donde también regresarán los actores Candice Patton y Jesse L. Martin regresarán.

10. The Handmaid’s Tale

“The Handmaid’s Tale”, serie de Hulu basada en la novela distópica de Margaret Atwood del mismo nombre, ha sido elogiada como una de las mejores series de televisión del siglo XXI y concluirá con su sexta temporada 6, que se estrenará en el 2023.