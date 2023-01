“Le temes a la oscuridad” es una serie de suspenso enfocada para el público adolescente de 100 episodios que se estrenó en los años 90. El programa fue muy popular, entre los amantes del terror.

La producción trata sobre un grupo de jóvenes se hace llamar “La sociedad de la medianoche” y que se reúne por la noche en un bosque para contar historias sobre fenómenos paranormales que han sido creadas por cada uno.

La serie tiene nueve temporadas: primera y quinta (1991-1996), sexta y séptima (1999-2000), finalmente la temporada ocho y nueve (2019-2021). La producción llegó a Latinoamérica y otros países gracias a Nickelodeon.

Debido al tiempo que ha durado “Le temes a la oscuridad”, los actores que interpretan a los adolescentes han ido cambiado, aunque el actor Daniel DeSanto aparece en la mayoría de las temporadas.

En ese sentido, si solías disfrutar la serie cuando regresabas del colegio y deseas volver a verla te alegrará saber que está disponible en streaming, así que a continuación te contamos la plataforma que tiene “Le temes a la oscuridad” en su catálogo.





¿En qué streaming se encuentra “Le temes a la oscuridad”?

“Le temes a la oscuridad” (Are You Afraid of the Dark?) se encuentra disponible en Prime Video. En la plataforma puedes ver cuatro temporadas de la serie que probablemente veías de pequeño.

Prime video cuesta 16.99 soles mensuales y se puede utilizar en tres dispositivos( iPad, Tablet, celular, televisor y celular) al mismo tiempo, además permite descargar la película o serie que deseas ver.





Reparto de “Le temes a la oscuridad”





(1991–1996)

Ross Hull (Gary)

Raine Pare-Coull (Betty Ann)

Jodie Resther (Kiki)

Jason Alisharan (Frank Moore)

Daniel DeSanto (Tucker)

Joanna Garcia (Samantha)

Rachel Blanchard (Kristen)

Nathaniel Moreau (David)

Codie Wilbee (Stig)

Jacob Tierney (Eric)





(1999–2000)

Kareem Blackwell (Quinn)

Elisha Cuthbert (Megan)

Vanessa Lengies (Vange)

David Deveau (Andy)





(2019)

Lyliana Wray (Rachel Carpenter)

Sam Ashe Arnold (Gavin Coscarelli)

Miya Cech (Akiko Yamato)

Jeremy Ray Taylor (Graham Raimi)

Tamara Smart (Louise Fulci)





(2021)

Bryce Gheisar (Luke McCoy)

Beatrice Kitsos (Hanna Romero)

Malia Baker (Gabby Lewis)

Arjun Athalye (Jai Malya)

Dominic Mariche (Seth Romero)

Parker Queenan (Connor Stevens)





¿De qué trata “Le temes a la oscuridad”?

La serie presenta a un grupo de adolescentes reunidos en un bosque, ellos cuentan historias de terror o suspenso que han creado. Lo curioso de la producción es que solamente se ve a los jóvenes al inicio porque cuando empiezan a narrar aparecen imágenes de la historia para que de esa forma los televidentes puedan entender mejor y también se conecten con el capítulo.

Aunque las historias son de suspenso, algunas de ellas tienen un final feliz y otros un final de terror con un mensaje que hace reflexionar al público.





Tráiler de “Le temes a la oscuridad”









