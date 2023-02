“Llaman a la puerta” (Knock at the Cabin) es una película de terror psicológico dirigida y producida por M. Night Shyamalan que está basada en el libro The Cabin at the End of the World de Paul G. Tremblay.

La cinta trata sobre una familia (dos padres y una niña) que se encuentra de vacaciones de una cabaña ubicada en un lugar alejado. La menor está recolectando saltamontes cuando un hombre alto se acerca a ella y le dice que está en el lugar para hacer algo que no quiere.

Posteriormente, la niña corre a casa y le cuenta a sus papás lo que ocurrió. Luego, el hombre llamado Leonard y otras tres personas tocan la puerta para ingresar; sin embargo, al no obtener una respuesta favorable deciden romper los vidrios de las ventanas para entrar.

Al ingresar le explican a la familia que ellos han sido elegidos para una misión importante, la cual es salvar al mundo de su destrucción total. De hecho, para demostrar que es cierto prenden el televisor y en el aparato se ve que en las noticias están pasando imágenes de algunas catástrofes que ocurren en el planeta en ese momento.

La cinta es protagonizada por Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn, Jonathan Groff, Ben Aldridge y Kristen Cui. Aunque, también hay una sorpresa por parte del director.





¿M. Night Shyamalan aparece en “Llaman a la puerta”?

Sí, el director de la cinta hace un cameo como el presentador de un comercial que se ve en el televisor cuando el personaje de Dave Bautista lo prende para demostrar a la familia secuestrada que si no toman una decisión el mundo sufrirá las consecuencias.





¿Desde cuándo “Llaman a la puerta” está en cines?

La película está en los cines de diferentes países del mundo, entre ellos Perú desde el 2 de febrero del 2023. Entonces si eres amante de las cintas de terror no puedes perderte el largometraje.





¿De qué trata “Llaman a la puerta”?

La cinta es una adaptación de “La cabaña del fin del mundo”. La película cuenta la historia de una niña y sus dos papás que están disfrutando unos días en una cabaña en el campo, pero sus vacaciones son interrumpidas por la llegada de cuatro extraños que los toman como rehenes y le indican que deben matar a uno de los tres para evitar el apocalipsis, y si ellos se demoran conforme pase el tiempo uno de los cuatros va a morir y luego los habitantes del planeta.





Reparto de “Llaman a la puerta”





Jonathan Groff (Andrew)

Ben Aldridge (Eric)

Kristen Cui (Wen)

Dave Bautista (Leonard)

Nikki Amuka-Bird (Sabrina)

Rupert Grint (Redmond)

Abby Quinn (Adriane)

William Ragsdale (Papá de Eric)





Tráiler de “Llaman a la puerta”









¿En qué otras películas M. Night Shyamalan ha realizado cameos?

M. Night Shyamalan es un director de cine que ha realizado muchas películas, la última que ha estrenado es “Llaman a la puerta”, donde realiza un cameo. A continuación, te contamos otras películas donde también aparece.

Doctor Hill, el médico que atiende Cole Star en “El sexto sentido”.

Reddy (responsable del atropello y posteriormente muerte de Colleen Hess, esposa del protagonista) en “Señales”.

Guardabosques de la reserva natural de Pensilvania en “The Village”.





