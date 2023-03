Bryan Cranston cumplió 67 años de edad el 7 de marzo del 2023, siendo considerado uno de los grandes intérpretes de su generación. Y es que, a lo largo de su carrera, demostró que es capaz de hacer reír a la audiencia con la misma facilidad con la que se adapta a papeles más dramáticos.

Lo cierto es que esta celeb de Estados Unidos, ganadora de 5 premios Emmy, ya es todo un ícono del cine y la televisión. Gracias a su talento, se convirtió en un artista incomparable, que le regaló al mundo personajes como Hal Wilkerson o Walter White.

Entonces, ¿cuáles son las mejores series y películas de Bryan Cranston? A continuación, te revelamos la lista de grandes proyectos del actor, desde “Malcom in the Middle” hasta “Breaking Bad”.

LAS MEJORES SERIES Y PELÍCULAS DE BRYAN CRANSTON

5. “Argo” (2012)

Este thriller dirigido por Ben Affleck nos trajo a Bryan Cranston dándole vida a Jack O’Donnell, el supervisor y jefe del protagonista. Vale precisar que todo el reparto de la producción ganó el SAG Award a Mejor Elenco.

¿De qué trata? Basada en hechos reales, “Argo”, narra la operación encubierta de vida o muerte para rescatar a seis estadounidenses, que se desarrolló tras escenas de crisis de los rehenes en Irán.

¿Dónde ver “Argo”? En Latinoamérica, la película está disponible en iTunes. En España y Estados Unidos, se encuentra en el catálogo de HBO Max.

4. “Isla de perros” (2018)

“Isle of Dogs” es una joya de la animación dirigida por el maestro Wes Anderson. En el largometraje, Cranston le da voz a Chief, el perro protagonista del relato.

¿De qué trata? El film nos cuenta la historia de Atari Kobayashi, quien está najo la tutela del corrupto Alcalde Kobayashi. Cuando todas las mascotas caninas de Ciudad Megasaki son exiliadas a una isla de basura, Atari sale en busca de su perro-guardia, Spots. Con la ayuda de sus nuevos amigos perrunos, inicia una aventura que decidirá el futuro de toda la Prefectura.

¿Dónde ver “Isla de perros”? En América Latina, puedes disfrutarla con tu suscripción a Star Plus. En España y Estados Unidos, está disponible en el catálogo de Disney Plus.

3. “Trumbo” (2015)

Bryan Cranston interpreta al guionista Dalton Trumbo en esta película de Jay Roach. Su gran trabajo en la producción lo hizo merecedor de una nominación al Óscar como Mejor Actor.

¿De qué trata? Durante la década de 1930, en respuesta a la Gran Depresión y al auge del fascismo, miles de estadounidenses se unieron al Partido Comunista de EE UU, y muchos más tras la alianza del país con la Unión Soviética durante la II Guerra Mundial. El guionista de cine Dalton Trumbo, defensor de los derechos de los trabajadores, se afilió al Partido en 1943, unos años antes de que la Guerra Fría convirtiera en sospechosos de traición a los comunistas estadounidenses.

¿Dónde ver “Trumbo”? En Latinoamérica, la cinta está disponible en Amazon Prime Video y Paramount Plus. En España, en la plataforma Movistar Plus. En Estados Unidos, por su parte, se encuentra en el catálogo de HBO Max.

2. “Malcolm in the Middle”

Esta serie de comedia se estrenó en el año 2000, pero su legado perdura hasta hoy: innumerables memes de Internet o referencias en nuevas producciones así lo demuestran. En el espectáculo televisivo, Bryan Cranston se pone en la piel de Hal Wilkerson, el padre de la familia principal.

¿De qué trata? Malcolm, un niño de 9 años que disfruta andar en su patineta y pasar tiempo con su mejor amigo Stevie, ve como su vida se pone de cabeza cuando lo obligan a unirse a la clase de los “superdotados”, donde está rodeado de un grupo de marginados talentosos.

¿Dónde ver “Malcolm in the Middle”? En América Latina y España, la sitcom está disponible en Disney Plus. En Estados Unidos, puedes verla a través de Hulu.

1. “Breaking Bad”

La obra maestra de Vince Gilligan ocupa el primer lugar de esta lista. En la ficción, Cranston interpreta a Walter White, el protagonista de la historia. A lo largo de las 5 temporadas del programa, somos testigos de la evolución de este maestro hasta convertirse en Heisenberg.

Gracias a este papel, Bryan Cranston ganó 4 premios Emmy como Mejor actor. Además, regresó como el personaje en obras derivadas del show: “El Camino: A Breaking Bad Movie” y “Better Call Saul”.

¿De qué trata? Un profesor de Química de secundaria con cáncer terminal se asocia a un exestudiante para asegurar el futuro de su familia al fabricar y vender metanfetamina.

¿Dónde ver “Breaking Bad”? La serie está disponible en Netflix.