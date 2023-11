Tras su destacada actuación en “El insoportable peso del talento”, Nicolas Cage ha vuelto a la pantalla con una variedad de proyectos que resaltan su versatilidad. En esta ocasión, el actor regresa como protagonista en la nueva producción de la renombrada productora A24, la película “Dream Scenario”.

“Dream Scenario” es una comedia negra de fantasía escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, un director noruego conocido por su trabajo en “Enferma De Mí” y “Former Cult Member Hears Music for the First Time”.

Detrás de la producción, encontramos a dos nombres destacados en el mundo del terror contemporáneo: Lars Knudsen (“The Witch”) y Ari Aster (“Hereditary” y “Midsommar”), quienes se unen como productores para darle un toque único.

Acompañando a Cage en el reparto, encontramos un elenco estelar que incluye a Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula y Dylan Baker, quienes contribuyen con su talento para hacer de “Dream Scenario” una experiencia cinematográfica aún más emocionante.

Julianne Nicholson interpreta a Janet Matthews, la esposa de Paul en "Dream Scenario" (Foto: A24)

SINOPSIS DE “DREAM SCENARIO”

¡Prepárate para la comedia surrealista de tus sueños con “Dream Scenario”! ¿Alguna vez has deseado que alguien sueñe contigo? Bueno, imagina esto: Paul Matthews, un profesor universitario, se convierte en la estrella de los sueños de no solo sus amigos, sino también de completos desconocidos. La fama llega de la manera más extraña y bizarra, pero eso es solo el comienzo de las risas en este escenario onírico.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la película sigue al “desafortunado hombre de familia, Paul Matthews, quien encuentra su vida patas arriba cuando millones de extraños de repente comienzan a verlo en sus sueños. Cuando sus apariciones nocturnas toman un giro de pesadilla, Paul se ve obligado a navegar por su nuevo estrellato”.

TRÁILER DE “DREAM SCENARIO”

FECHA DE ESTRENO DE “DREAM SCENARIO”

“Dream Scenario” se estrena el 10 de noviembre de 2023 en Estados Unidos, cortesía de A24.

Pero eso no es todo, la diversión también se expandirá a Canadá, Nueva Zelanda y Australia gracias a la distribución de VVS Films. Así que marca la fecha y prepárate para sumergirte en este escenario onírico lleno de risas y situaciones surrealistas.