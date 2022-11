Las películas de Spider-Man de Marvel, que protagoniza Tom Holland, han llegado a ganarse el cariño del público. Sin embargo, muchos fanáticos extrañan la versión de Tobey Maguire y eso se pudo notar en su aparición en “No Way Home”, donde se reveló que hay una parte de su historia que no se ha contado.

Antes de que Marvel recuperara los derechos del Hombre Araña, Sony realizó dos versiones diferentes. Si bien la tercera película dirigida por Sam Raimi fue un éxito de taquilla, generó cierta división entre los fanáticos.

Lo que no muchos saben es que una “Spider-Man 4″ estaba en desarrollo en el 2008. Se supone que iba a estrenarse en el 2011 y sumaría al reparto a actores como John Malkovich y Anne Hathaway. Sin embargo, la película fue cancelada por diferencias creativas con el director.

Por ello, una parte importante en la relación entre el Peter Parker de Tobey Maguire y la Mary Jane de Kristen Dunst no llegó a ser contada.

LO QUÉ PASÓ CON PETER PARKER Y MARY JANE DESPUÉS DE “SPIDER-MAN 3″

En “Spider-Man: No Way Home”, los superhéroes de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield se encuentran debido a una alteración en el multiverso. Durante una conversación que tienen, Garfield recuerda a Gwen y le pregunta a Mcguire sobre su Mary Jane.

Más de diez años después de la cancelación de “Spider-Man 4″, finalmente se reveló que pasó después de la tercera entrega de Sam Raimi. Peter reveló que, si bien él y Mary Jane tuvieron algunas dificultades, lograron resolver las cosas y les va bien.

Su relación siempre fue inestable, por lo que no es una sorpresa que se hayan vuelto a separar. No obstante, el lado positivo fue que pudieron solucionar sus conflictos.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en una entrevista inédita que será incluida en la versión extendida de “Spider-Man: No Way Home” (Foto: Marvel)

PETER PARKER Y MARY JEAN EN LOS CÓMICS

La boda de Peter y MJ es un evento de The Amazing Spider-Man #21, editado en 1987, aunque en el evento ‘One More Day’ Mary Jane se esfuma junto a Mephisto para salvar de la muerte a la tía May.

Mientras que en el universo MC2 la pareja se casan y tienen una hija, May Mayday Parker, en honor a la tía May, quien muere por causas naturales. Obviamente, la hija de Peter hereda los poderes de su padre y se convierte en Spider-Girl, una integrante más del Spider-Verse.