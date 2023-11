La serie de Disney Plus “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo” (“Percy Jackson and the Olympians”) promete encantar a los fans de la saga de libros de Rick Riordan. Como sabemos, tras una fallida adaptación cinematográfica del director Chris Columbus –estelarizada por Logan Lerman, Alexandra Daddario y Brandon T. Jackson–, el autor se ha involucrado al máximo en este proyecto televisivo y parece que quiere estar a la altura de las expectativas. ¿Te gustaría conocer de qué trata y cómo ver la producción? Presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que esta serie de fantasía fue creada por el propio Riordan y Jonathan E. Steinberg. Además, se sabe que se compone de 8 episodios en su primera temporada.

En el elenco, destacan tres jóvenes actores: Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri, quienes iniciaron sus grabaciones en junio del 2022.

SINOPSIS DE “PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO”

La serie se centra en la historia Percy Jackson, un semidiós moderno de 12 años, quien debe aceptar sus nuevos poderes sobrenaturales cuando el dios Zeus lo acusa de robar su rayo maestro.

Así, Percy debe cruzar todo Estados Unidos para encontrarlo y restablecer el orden en el Olimpo, tratando de evitar una guerra entre los dioses. ¿Lo conseguirá? Esperamos averiguarlo pronto.

EL TRÁILER DE “PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO”?

“Percy Jackson and the Olympians” se estrenará el miércoles 20 de diciembre del 2023, con el lanzamiento de los dos primeros episodios de la temporada 1.

Desde entonces se emitirá un capítulo semanal, hasta el 31 de enero del 2024.

Guía de episodios de “Percy Jackson and the Olympians”:

Episodio 1: miércoles 20 de diciembre del 2023

Episodio 2: miércoles 20 de diciembre del 2023

Episodio 3: miércoles 27 de diciembre del 2023

Episodio 4: miércoles 3 de enero del 2024

Episodio 5: miércoles 10 de enero del 2024

Episodio 6: miércoles 17 de enero del 2024

Episodio 7: miércoles 24 de enero del 2024

Episodio 8: miércoles 31 de enero del 2024

¿CÓMO VER “PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO”?

“Percy Jackson and the Olympians” estará disponible en Disney Plus a nivel mundial. Por lo tanto, para verla, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO”