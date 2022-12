Como una forma de crear expectativa entre los suscriptores y al público en general, Disney Plus lanzó un video donde recopila imágenes de las múltiples producciones que estrenará en 2023; entre ellas, la segunda temporada de “Loki”.

La serie del “Dios del engaño” ha generado mucha expectativa; sobre todo, tras el final de la primera temporada que dejó la línea sagrada del tiempo hecho un caos y anticipando el regreso de la variante malvada de El que permanece, Kang el conquistador.

En septiembre pasado Marvel Studios presentó en exclusiva un tráiler de la temporada dos de “Loki”, durante la D23 Expo de este año. En las imágenes confirmó el regreso de varios personajes, así como caras nuevas. Sin embargo, los detalles exactos de la trama aún se mantienen en secreto, pero, ahora, con el nuevo avance, podemos más de lo que abordará la serie protagonizada por Tom Hiddleston.

Loki en una de las imágenes que publicó Disney Plus como avance de lo que se viene en 2023 (Foto: Disney Plus)

NUEVAS IMÁGENES DE “LOKI” - TEMPORADA 2

Antes de que se conocieran las nuevas imágenes de la serie de Disney Plus, Hiddleston había anticipado que la temporada 2 será sobre la batalla por el alma de TVA. Antes de su estreno en 2023, finalmente ya podemos ver las primeras imágenes oficiales de la nueva temporada de “Loki”.

Las imágenes muestran a Loki junto a Mobius (Owen Wilson), ambos vestidos con smoking, y el “Dios del engaño” por duplicado, por lo que esta escena podría tratarse del anticipo de algún tipo de pelea a la que se enfrentarán, pues el hermano de Thor suele proyectar imágenes suyas para igualar las fuerzas.

Sylvie en una de las imágenes que publicó Disney Plus como avance de lo que se viene en 2023 (Foto: Disney Plus)

Aunque también podrían tratarse de dos variantes más de Loki. También se puede ver una imagen de Sylvie (Sophia Di Martino) aparentemente preocupada.

MIRA LAS IMÁGENES A CONTINUACIÓN O HAZ CLIC AQUÍ

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LOKI” EN DISNEY PLUS?

Aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada para la segunda temporada de “Loki”, pero sí que han desvelado que el estreno tendrá lugar en verano de 2023 (entre junio y septiembre). Formará así parte de la Fase 5 de Marvel que comenzará ese mismo año con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y se prolongará hasta verano de 2024 con “Thunderbolts”, la cual llegará inmediatamente después de “Captain America: New World Order”.

¿QUÉ PASARÁ EN “LOKI 2”?

El final de la primera temporada es la gran presentación en sociedad del Multiverso de Marvel. Loki va a tener que lidiar con ello en general y con Kang el conquistador en particular. Eso sí, por ahora, se desconoce hasta qué punto eso se dejará para la segunda parte o si el hermano de Thor hará acto de presencia en otras aventuras del Universo Marvel previas. ¿Quieres saber qué más pasó al final de la primera entrega? SOLO HAZ CLIC AQUÍ.