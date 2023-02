“Los espíritus de la isla” (The Banshees of Inisherin) es una cinta dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson. La película cuenta la historia de dos personas que han sido amigos por muchos años hasta que uno de ellos decide poner fin a esa amistad.

De acuerdo con Gleeson, esa situación ocasiona graves consecuencias entre la relación de Pádraic Súilleabháin y Colm Doherty, ya que la situación es difícil de comprender porque ocurrió de forma inesperada.

La cinta ha causado tanta sensación que ha conseguido diez nominaciones a los premios BAFTA 2023 y nueve nominaciones a los premios Óscar (entre ellas mejor película, mejor director y mejor guion original).

La película todavía no está disponible en los cines de Perú, pero llega en febrero a la cartelera. A continuación, te contamos la fecha y otros datos sobre el largometraje.





¿Desde cuándo está “Los espíritus de la isla” en cines peruanos?

“Los espíritus de la isla”, cinta que ocurre en 1923 durante la guerra civil de Irlanda, en la isla de Inisherin está en los cines desde el jueves 2 de febrero.





¿De qué trata “Los espíritus de la isla”?

El largometraje es sobre Padraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), dos amigos que ya no tienen una amistad en común porque Colm decide finalizar. Por tal motivo, Padraic busca la forma de reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta.

Aunque, el esfuerzo del personaje de Colin Ferrel solamente ocasiona que la situación se intensifique rápidamente con consecuencias impactantes.





Reparto de “Los espíritus de la isla”

Colin Farrell (Pádraic Súilleabháin)

Brendan Gleeson (Colm Doherty)

Kerry Condon (Siobhán Súilleabháin)

Barry Keoghan (Dominic Kearney)

Pat Shortt (Jonjo Devine)

Jon Kenny (Gerry)

Bríd Ní Neachtain (Sra. O’Riordan)

Gary Lydon (Peadar Kearney)

Aaron Monaghan (Declan)

Sheila Flitton (Sra. McCormick)

David Pearse (el sacerdote)





Tráiler de “Los espíritus de la isla”









¿En qué festivales “Los espíritus de la isla” ha participado?

La película de Martin McDonagh ha sido nominada en eventos como Premios AACTA, AARP Movies for Grownups Awards, Alianza de Mujeres Periodistas de Cine, American Film Institute Awards, Boston Society of Film Critics, Asociación de Críticos de Cine de Chicago, Asociación de Críticos de Cine de Dallas-Fort Worth, Florida Film Critics Circle, Premios Globo de Oro, Premios Gotham, Asociación de Críticos de Hollywood, Hollywood Critics Association Creative Arts Awards, Hollywood Music in Media Awards, London Film Critics’ Circle, Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, Satellite Awards y Washington D.C. Area Film Critics Association.





¿En qué categorías de los Premios Óscar, “Los espíritus de la isla” ha sido nominada?

El largometraje está nominado en las categorías de mejor película, mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor banda sonora, mejor director, mejor guion original y mejor montaje.





¿Cuándo se estrena “Los espíritus de la isla” en streaming ?

La película va a estar disponible desde el 22 de marzo en Star Plus, la plataforma cuesta 49.90 soles mensuales.

Tras su paso por algunos cines, se confirma el estreno de 'Los Espíritus de la Isla' para el próximo 22 de marzo por #StarPlusLA. #BansheesOfInisherin pic.twitter.com/TTpUo3F5fX — Star+ Latinoamérica (@mystarlatino) January 25, 2023





