Acaban de lanzar el nuevo tráiler de “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes” (The Ballad of Songbirds and Snakes) para ir calentando motores, ya que solamente faltan algunos meses para el estreno de la esperada adaptación cinematográfica.

La película es considerada una precuela de la saga de “Los Juegos del Hambre” (The Hunger Games), trilogía que fue escrita por Suzanne Collins y que debido a que logró cautivar a los lectores entre el 2008 y 2010 se estrenaron cuatro cintas sobre esas publicaciones.

La precuela está ambientada 64 años antes de los hechos ocurridos en la saga de “Los Juegos del Hambre”. En la historia, el protagonista es Coriolanus Snow cuando era joven y todavía no se convertía en esa persona malvada que conocimos en los libros. A continuación, algunos datos sobre “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”.





¿Cuándo se estrena “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes” en los cines de Perú?

La precuela de “Los Juegos del Hambre” llega a los cines peruanos el 16 de noviembre. Así que solamente faltan algunos meses para el estreno.





¿Cuándo se estrena “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes” en cines de Estados Unidos?

La cinta conocida en inglés como The Ballad of Songbirds and Snakes llega a los cines estadounidenses el 17 de noviembre.





¿Cuándo dura “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”?

La precuela de la saga cinematográfica de “Los Juegos del Hambre” va a tener una duración de 130 minutos.





¿Cuál es el argumento de “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”?

60 años antes de los acontecimientos ocurridos en “Los Juegos del Hambre” y que todos conocemos, un joven Coriolanus se está preparando para ser mentor en el reconocido evento, donde algunos consideran un honor participar y otros no.





Reparto de “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”





Tom Blyth (Coriolanus “Coryo” Snow)

Rachel Zegler (Lucy Gray Baird)

Josh Andres Rivera (Sejanus Plinth)

Hunter Schafer (Tigris Snow)

Jason Schwartzman (Lucretius “Lucky” Flickerman)

Peter Dinklage (Casca Highbottom)

Viola Davis (Dra. Volumnia Gaul)

Burn Gorman (comandante Hoff)

Fionnula Flanagan (abuela de Coriolanus Snow)

Ashley Liao (Clemensia Dovecote)

Isobel Jesper Jones (Mayfair Lipp)

Dakota Shapiro (Billy Taupe)

Vaughan Reilly (Maude Ivory)

George Somner (Spruce)

Carl Spencer (Smiley)

Scott Folan (Beanpole)

Honor Gillies (Barb Azure)

Eike Onyambu (Tam Amber)

Konstantin Taffet (Clerk Carmine)

Michael Greco (Strabo Plinth)

Daniela Grubert ( Mrs. Zócalo)





Tráiler de “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”









¿Dónde ver la saga de “Los Juegos del Hambre”?

Para que vayas preparándote para el estreno de “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”, a continuación te contamos cómo ver las cintas de la saga de “Los Juegos del Hambre”.

“Los juegos del hambre” se encuentra en Netflix, HBO Max y Apple Tv.

“Los juegos del hambre: en llamas” está disponible en Prime Video y Lionsgate.

“Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1″ puedes verla en Prime Video y Lionsgate.

“Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2″ está en Prime Video, Star Plus y Lionsgate.





