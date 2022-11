“Los locos Addams” es el nombre que recibe una familia muy peculiar y cuyo comportamiento las personas consideran fuera de lo común, ya que no se ríen de las bromas que los demás piensan que son graciosas y sus hijos suelen jugar con cuchillos y hachas para divertirse.

Los personajes pertenecen a las caricaturas que Charles Addams había publicado en el The New Yorker, y que causaron mucha sensación entre los lectores. De hecho, la fama fue tan grande que debido a ello se realizó una serie en 1964, la primera de muchas producciones.

Y es que sobre “Los locos Addams” se han realizado películas con personajes reales y también animados. Por ello, a continuación, te contamos en qué servicio de streaming se encuentran las cintas y series.





Los locos Addams (The Addams Family)

Es una serie que se estrenó en 1964 y cuenta a través de sus episodios y temporadas como una familia lidia con situaciones comunes y corrientes de una forma que muchos consideran extraña. Actualmente no se encuentra disponible en streaming.





Los locos Addams (The Addams Family)

Es una cinta que se estrenó en 1991 y trata sobre como el hermano menor de Homero Addams está extraviado y supuestamente una señora lo encontró, así que decide llevarlo a vivir con la ‘familia Addams’ para de esa forma apoderarse de su fortuna, sin embargo van a ocurrir cosas peores. Se encuentra en Netflix y Paramount plus.





Los locos Addams 2 (The Addams Family Values)

La secuela se estrenó en 1993 y cuenta con los protagonistas de la primera película, aquí la historia se centra en como el cansamiento de de Lucas Addams ocasiona que el nuevo bebé de la familia enferme. Está en Prime video, Paramount plus y Claro video.





La Reunión de los Locos Addams (Addams Family Reunion)

Es un largometraje que se estrenó en 1998, pero a diferencia de las películas anteriores no causó muchas sensación porque no cuenta con el mismo elenco. En esta cinta, la familia acude a una reunión. con familiares que no han visto por mucho tiempo.





The Addams Family (animada)

Es una cinta animada sobre la peculiar familia, el largometraje se estrenó en el 2019 y cuenta con la participación de Oscar Isaac, Charlize Theron y Chloë Grace Moretz. En la película, la familia ahora vive en un suburbio de New Jersey. Está en Prime video.





The Addams Family 2 (animada)

Es la secuela de la cinta anterior, ahora la familia Addams debe lidiar con sus hijos adolescentes, así que deciden tener unas vacaciones familiares y en el camino se encuentran con diferentes personajes. La cinta está en Prime video.





Es una serie que se estrena el 23 de noviembre en Netflix y cuenta la vida de Merlina Addams (Wednesday Addams), hija de Morticia y Homero Addams, durante sus años como estudiante en la Academia Nunca Más, lugar al que acude para intentar descubrir sobre el asesinato que envolvió a sus padres 25 años atrás mientras intenta dominar su nueva habilidad psíquica y también debe lidiar con sus compañeros.