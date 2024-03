Aunque no es muy conocida, la ceremonia de los MovieGuide Awards forma parte de una enorme lista de premiaciones, pero a diferencia de otras, esta está dedicada a un público y a un contenido en específico. Y es que en esta velada se premia a las películas y programas de TV con contenido cristiano e inspirador.

Este año, la asociación MovieGuide celebra su 31° edición en la que entrega los premios a aquellas producciones que cumplan con los requisitos cristianos por excelencia, como no presentar imágenes violentas, no mostrar desnudos y con temas inspiradores para toda la comunidad religiosa. También se consideran dentro de este género, aquellos trabajos que suelen ser para toda la familia, desde grandes hasta chicos. Un ejemplo muy claro de este tipo de películas o series es “Sound of Freedom”, que, casualmente, está nominada.

Si eres un amante del cine o de la televisión, no deberías perderte esta ceremonia, así que toma nota de todo lo que te mostraré hoy al respecto, pues conocerás cómo ver todos los detalles y, lo más importante, la lista de categorías y nominaciones.

¿CÓMO VER LOS MOVIEGUIDE AWARDS 2024?

Para sorpresa de muchos, la ceremonia de los MovieGuide Awards de 2024 ya se realizó el Avalon Theater en Hollywood, el pasado viernes 9 de febrero, pero todos los detalles de esa velada se han mantenido en estricto privado porque la transmisión se realizará recién el jueves 7 de marzo a las 8 p. m. EST a través de la señal de Great American Family. La página oficial del evento señala también se se podrá encontrar este contenido en Frndly TV , Fubo TV , Philo , Hulu , DIRECTV STREAM y Sling TV.

NOMINADOS PARA LOS MOVIEGUIDE AWARDS

Premio Epifanía para una película

After death

Big George Foreman

Jesus Revolution

Journey to Bethlehem

On a Wing and a Prayer

Premio Epifanía para un programa de TV

A Christmas Blessing

Divine Influencer

Murf The Surf: Jewels, Jesus and Mayhem in the USA

A Paris Christmas Waltz

A Thounsand Tomorrows

Mejor película familiar

Journey to Bethlehem

Spider-Man: Acros the Spider-Verse

Super Mario Bros. the Movie

Trolls Band Together

Wonka

"Super Mario Bros: La película" está en las nominaciones para los MovieGuide Awards 2024 (Foto: Universal)

Mejor programa de TV familiar

A Christmas Blessing

Divine Influencer

A Million Miles Away

A Paris Christmas Waltz

A Thounsand Tomorrows

Mejor película para audiencia madura

Boys in the Boat

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Godzila Minus One

Jesus Revolution

Sound of Freedom

“Guardianes de la Galaxia Vol.3” también fue considerada dentro de las nominaciones para estos premios (Foto: Marvel Studios)

Mejor programa de TV para audiencia madura

All The Light We Cannot See

The Bural

Chicago P. D.: New Life

Murf The Surf: Jewels, Jesus and Mayhem in the USA

Reacher

Premio fe y libertad para una película

Bank of Dave

Golda

Guy Ritchie’s The Covenant

Indiana Jones an The Dial of Destiny

Sound of Freedom

Premio fe y libertad para programa de TV

All The Light We Cannot See

The Mandalorian

A Million Miles Away

Murf The Surf: Jewels, Jesus and Mayhem in the USA

Tetris

Premio de gracia por la mejor actuación en una película

Khris Davis (Big George Foreman)

Forest Whitaker (Big George Foreman)

Kelsey Grammer (Jesus Revolution)

Joel Courtney (Jesus Revolution)

Anna Grace Barlow (Jesus Revolution)

Fiona Palomo (Journey to Bethlehem)

Joel Smallbone (Journey to Bethlehem)

Dennis Quaid (On a Wing and a Prayer)

Premio de gracia a la mejor actuación en un programa de TV