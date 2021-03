Si terminaste de ver “Love alarm 2″ y necesitas encontrar tu próxima serie coreana en Netflix debes leer esta nota. Si estás buscando algo de fantasía, que tenga adrenalina, viajes en el tiempo y misterios, opciones como “Recuerdos de la Alhambra”, “Holo, mi amor” y “One more time son para ti”.

Y si bien, las historias coreanas no sólo son amores y corazones, no podemos dejar de enamorarnos de romances como “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, “El amor es un capítulo aparte” y “Mi primer amor de verdad”.

Además, para tener una experiencia completa puedes ingresar el código 67879 en netflix.com/browse/genre/XXXX (reemplazando las x por el número) y así podrás acceder a todas las series coreanas disponibles en Netflix.

Y para quienes quieran aprender o practicar coreano, pueden configurar subtítulos y perfiles específicos en este idioma y seguir las redes sociales del contenido de Corea en Netflix, Instagram - @netflixkr y Youtube - The Swoon para enterarse de todas las novedades de sus series y películas favoritas.

SERIES COREANAS

“Love alarm 2″

Anhelando una prueba contundente de sus sentimientos, Jojo se propone desinstalar el escudo y hacer que la aplicación suene para su único amor verdadero.

Aterrizaje de emergencia en tu corazón

Protagonizada por dos de los actores coreanos más populares Hyun Bin (Memories of the Alhambra, Secret Garden) y Son Ye-jin (Something in the Rain, A Moment to Remember) Yun Se-ri es una hermosa heredera y una destacada empresaria de la moda en Corea del Sur, y conoce al oficial militar norcoreano Ri Jeong-hyeok cuando es arrastrada por el viento en una gran tormenta y se estrella accidentalmente en territorio de Corea del Norte.

Holo, mi amor

Holo es un holograma de IA de última generación que se ve a través de lentes especiales y es el compañero perfecto: inteligente, amable y totalmente personalizable. También tiene la misma apariencia que su genio pero quisquilloso creador, Nando. Mientras trata de evitar ser capturado por las manos equivocadas, Holo desliza las gafas a So-yeon, una mujer amable pero distante.

El amor es un capítulo aparte

Un escritor talentoso, que es el editor jefe más joven en la compañía editorial donde trabaja, se relaciona con una redactora que está desesperada por un trabajo.

Itaewon class

Un ex convicto y sus amigos intentan hacer realidad sus ambiciosos sueños de abrir un bar en un pintoresco barrio de Seúl.

Recuerdos de la Alhambra

Jin-Woo dirige una empresa que se especializa en dispositivos ópticos diseñados para llevar la tecnología RA al siguiente nivel. Viaja a España en busca de un genio desarrollador de un innovador juego de RA sobre batallas medievales en Alhambra. Pero este ha desaparecido y Jin-Woo se encuentra con la hermana, que dirige un antiguo albergue en España. Jin-Woo se involucra en extraños asuntos y la frontera entre el mundo real y el mundo RA comienza a difuminarse.

Cuando la camelia florece

Esta serie cuenta la historia de Dongbaek, una huérfana que se convierte en madre soltera. Es propietaria de un pequeño bar, también llamado Dongbaek, que significa camelia en inglés. Su vida da un giro tras conocer a Yongsik, un policía del lugar. Ambos se enamoran a pesar de los estigmas sociales en su pequeño pueblo.

Mi primer amor de verdad

Por el azar y las circunstancias, Tae-o le abre las puertas de su casa a un grupo de amigos. Y las puertas de su corazón a los enredos del amor y la amistad.

One more time

El cantante de una banda indie tiene que salvar a su novia de un desafortunado destino, a pesar de sus constantes viajes en el tiempo.

LO QUE SE VIENE

Navillera (Estreno 22 de marzo)

Un hombre de 70 años con un sueño y un joven de 23 años con un don se salvan entre sí de sus complicadas realidades y enfrentan el desafío de convertirse en bailarines.

Algunos datos del contenido coreano en Netflix

En el 2020 las tendencias de visualización en Perú demostraron que las personas disfrutaron mucho más del contenido coreano del servicio duplicando las visualizaciones en comparación al 2019.

A comienzos del 2021, debido a la demanda de los miembros en acceder a títulos coreanos, se inauguraron dos nuevos espacios de producción en Paju‑si y Yeoncheon‑gun demostrando una vez más el compromiso de inversión de Netflix en el ecosistema creativo del país y planificando realizar allí la producción de las próximas series y películas originales de Netflix, entre las que se incluye una adaptación coreana de La casa de papel.

Entre las nuevas historias coreanas en distintas fases de producción y desarrollo se encuentran Move To Heaven, Kingdom: Ashin del norte, Mar de la Tranquilidad, El juego del calamar, Hellbound, Estamos muertos, D. P.: El cazadesertores y muchas más.

