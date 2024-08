“Love is Blind”, el experimento nominado al Emmy que se propone averiguar si el amor es ciego llega a México. Al igual que las ediciones de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Suecia, contará con un grupo de solteros y solteras que se conocerán a través de cabinas que impiden el contacto físico. Solo podrán conocer sus voces y su personalidad. ¿Será suficiente para enamorarse? ¿Cuántos episodios tiene el reality de Netflix y cuándo se estrenarán?

Omar y Lucy Chaparro son los encargados de conducir esta nueva edición que promete las mismas emociones y sorpresas que las anteriores versiones. Después de verse en persona, las parejas formadas y comprometidas harán un viaje al puro estilo luna de miel para profundizar en su relación y descubrir si están listos para el siguiente gran paso: la boda. ¿Cuántos llegarán al altar y cuántos dirán que sí?

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “LOVE IS BLIND: MÉXICO”?

Los cuatro primeros episodios de “Love is Blind: México” se estrenaron el 1 de agosto de 2024 en Netflix, mientras que el resto de capítulos llegarán los siguientes jueves hasta el 15 de agosto.

Por lo tanto, para ver la edición mexicana del conocido reality solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Uno de los participantes de la primera temporada de "Love is Blind: México" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “LOVE IS BLIND: MÉXICO”?

“Love is Blind: México”, que explora la idea de si el amor verdadero puede encontrarse sin la atracción física inicial, tiene 11 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “LOVE IS BLIND: MÉXICO”

Episodio 1: Inicia el experimento: 1 de agosto de 2024

Episodio 2: Amor ¿y traición?: 1 de agosto de 2024

Episodio 3: La primera noche juntos: 1 de agosto de 2024

Episodio 4: No todo es color de rosa: 1 de agosto de 2024

Episodio 5: 8 de agosto de 2024

Episodio 6: 8 de agosto de 2024

Episodio 7: 8 de agosto de 2024

Episodio 8: 8 de agosto de 2024

Episodio 9: 15 de agosto de 2024

Episodio 10: 15 de agosto de 2024

Episodio 11: 15 de agosto de 2024

TRÁILER DE “LOVE IS BLIND: MÉXICO”

SINOPSIS DE “LOVE IS BLIND: MÉXICO”

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, en “Love is Blind: México”, “un grupo de solteros y solteras se reunirán con un único y romántico objetivo: amar y ser amados por cómo son y no por su apariencia física. ¡En la primera fase no podrán verse en ningún momento! Separados por una pared, lo único a lo que tendrán acceso es a sus voces y sus verdaderos sentimientos.

Con las preguntas correctas, los participantes tratarán de descubrir si la persona que está del otro lado es su alma gemela y así decidir si comprometerse y verse finalmente para comenzar la aventura en camino al altar”.