“Love Lies Bleeding” de Rose Glass es la película con la que Kristen Stewart regresa a la pantalla grande tras “Crimes of the Future” (2022) y “Spencer” (2021), por lo que ha llamado la atención de sus miles de fans alrededor del mundo. Por si fuera poco, es una cinta de A24, aclamada productora detrás de títulos como “Everything Everywhere All at Once” (2022), “Aftersun” (2022) y “Past Lives” (2023), así que la calidad parece estar más que garantizada. Pero, ¿te gustaría saber más sobre este largometraje que promete ser la mezcla perfecta entre suspenso y drama romántico? Pues, en las siguientes líneas, te contamos de qué trata y cómo ver el filme.

Vale precisar que “Love Lies Bleeding” se desarrolla a lo largo de 104 minutos y, además de Stewart, cuenta con las actuaciones de estrellas de la talla de Katy O’Brian (”The Mandalorian”), Ed Harris (“The Truman Show”), Dave Franco (”Now You See Me”) y Jena Malone (”Donnie Darko”).

SINOPSIS DE “LOVE LIES BLEEDING”

La historia de “Love Lies Bleeding” se ambienta en la década de 1980 y se centra en Lou, la solitaria directora de un gimnasio. Resulta que, eventualmente, ella se enamora de Jackie, una ambiciosa culturista que se dirige a Las Vegas en busca de su sueño.

Entonces, lo que podría haber sido un sentido relato de amor LGBT+, termina convirtiéndose en un espiral de violencia, luego de que nuestras protagonistas sean arrastradas hacia la red de la familia criminal de Lou.

Así se lee en la sinopsis oficial: “Una alocada y desenfrenada historia de amor lésbico se estrella contra un drama familiar de lo más oscuro en este thriller musculoso. Un gimnasio de pueblo pequeño y un barranco a las afueras de la ciudad se convierten en el patio de recreo de todo tipo de travesuras y caos”.

Cabe resaltar que esta película contiene violencia, contenido sexual gráfico y otro contenido solo para adultos.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LOVE LIES BLEEDING”

FECHA DE ESTRENO DE “LOVE LIES BLEEDING”

“Love Lies Bleeding” se estrena en cines de Estados Unidos el viernes 8 de marzo del 2024.

Aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento en Latinoamérica o España, por lo que te recomiendo estar atento a los anuncios oficiales de tus distribuidoras locales.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “LOVE LIES BLEEDING”?

Para disfrutar de “Love Lies Bleeding” en territorio estadounidense, solo debes revisar la cartelera de tu cine favorito y escoger la función que mejor se ajuste a tus necesidades.

Además, se espera que la cinta llegue al streaming semanas después de su lanzamiento en las salas.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE LIES BLEEDING”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Love Lies Bleeding”: