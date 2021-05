Los ocho primeros capítulos de la quinta temporada de “Lucifer” están disponibles en Netflix desde el 21 de agosto de 2020, y los ocho restantes se estrenarán en la popular plataforma streaming el 28 de mayo de 2021.

“(Es) nuestra parte más emotiva después de toda la oscuridad de la 5A. La luz está mezclada, pero siento que la 5A comenzó un poco más oscura. 5B será más brillante, aunque también más oscura. Siempre es más oscuro antes del amanecer”, declaró el showrunner Joe Henderson a Entertainment Tonight.

En septiembre se retomaron las filmaciones y se concluyeron los ocho capítulos que quedaban pendientes de la quinta temporada de “Lucifer”. Además, se reveló que Henderson hará un cameo cuyos detalles serán sorpresas.

También adelantó las canciones que tendrá su esperado episodio musical: ‘Wicked Games’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘Every Breath You Take’, ‘Bad to the Bone’, ‘No Scrubs’, ‘Hell’, ‘Just the Two of Us’, ‘Smile’ y ‘I Dreamed a Dream’.

El motivo por el cual Lucifer perdió sus poderes en la quinta temporada (Foto: Netflix)

¿CÓMO Y DESDE QUÉ HORA VER “LUCIFER” TEMPORADA 5 PARTE 2?

Los ocho nuevos capítulos de la penúltima temporada de “Lucifer” estarán disponibles en Netflix desde el viernes 28 de mayo de 2021. En los siguientes horarios por país:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 2.00 a. m.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 3.00 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 4.00 a. m.

TRÁILER DE “LUCIFER” - TEMPORADA 5 PARTE 2

¿QUÉ PASARÁ EN “LUCIFER” - TEMPORADA 5 PARTE 2?

Al comienzo de la temporada, Chloe se enteró que fue creada por Dios para Lucifer y que Amenadiel entregó el “regalo” que le permitió nacer. La detective está lidiando con esta verdad que le hizo creer que lo que sentía por el diablo no era real, debido a que supuestamente no tenía ningún control sobre su vida.

“Gran parte de la historia que viene es una historia de amor, pero una historia de amor es... muy a menudo una historia de desafíos y lo que me encanta de los desafíos es que hacen que un romance se sienta más merecido”, comentó Joe Henderson, uno de los showrunners de la ficción, durante la Baltimore Comic-Con en octubre de 2020.

Por otro lado, Dan también intenta conciliar con la idea de Lucifer como el verdadero señor del inframundo y de haber sido usado por Michael, mientras Ella trata de recuperarse del trauma del novio asesino en serie. Maze también tiene sus propios problemas antes del inminente regreso de Eve. Quiso creer que Michael podía darle un alma y por eso lo ayudó en los últimos capítulos, al tiempo que Amenadiel busca comprender por qué su hijo con Linda nació mortal.

Con todo esto en mente, aún queda mucho por recorrer en la segunda parte de la quinta temporada de “Lucifer”. ¿Acaso Dios llegó para quedarse y será parte activa de la serie hasta el final? ¿Qué busca exactamente Michael? ¿Lucifer y Chloe tendrán un final feliz?

“Va a pasar algo impactante hacia el final de la quinta temporada que va a rompernos a todos el corazón. Pero simplemente le diré a la que tenemos una temporada 6. Así que aunque tu corazón quede completamente aplastado en el final de esta quinta, hay que mantener la fe”, adelantó el actor DB Woodside a Entertainment Tonight.