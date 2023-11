La película “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, basada en el libro de Suzanne Collins que lleva el mismo nombre es una precuela de la historia protagonizada hace algunos años por Jennifer Lawrence y que ha captado muchísima atención de espectadores que han ido a las salas de los cines.

Esta historia, que está disponible en los cines de todo el mundo, nos presenta a un jovencito Coriolanus Snow, que descubre algo sospechosos por primera vez del Capitolio y los Juegos del Hambre mientras asesoraba al tributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird, quien es la protagonista de esta nota, así que hablaremos profundamente acerca de ella al final de la cinta, por lo que te sugerimos no continuar con la lectura si es que quieres evitar spoilers.

¿CÓMO TERMINÓ LUCY GRAY BAIRD AL FINAL DE LA PELÍCULA?

Al igual que el libro original, el final de la película “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” es demasiado ambiguo y puede dejar muchas más dudas que respuestas, principalmente si nos ponemos a pensar en el presunto desenlace del personaje de Lucy Gray, interpretado por la joven actriz de 22 años, Rachel Zegler.

En los últimos instantes de la cinta vemos cómo, por un acto de mucha desconfianza, Coriolanus Snow le disparaba a Lucy Gray Baird, pero su cuerpo jamás llega a ser encontrado. Fue como si nunca hubiera existido, ya que no había pistas acerca de ella, por lo que hay un gran misterio que gira en torno a ella ¿Seguirá viva? ¿Qué pasó con su cuerpo?

¿QUÉ PASÓ CON LUCY GRAY?

En una entrevista con Harper’s Bazaar, la actriz encargada de interpretar a Lucy Gray Baird, Rachel Zegler, abordó el tema del final de su personaje y realizó un extenso análisis de lo que se vio en la pantalla gigante y qué es lo que ella quisiera que le sucediera a su papel. No obstante, estos son solo deseos que ella tiene y no significa que sea lo que realmente aconteció.

“El principal objetivo de Lucy Gray a lo largo de la película es la supervivencia. Ella está sobreviviendo a sus compañeros tributos, sobreviviendo a Snow y sobreviviendo a sí misma. Hay un momento en el que creo que se da cuenta de que ha tomado un camino equivocado, y la vemos estremecerse un poco cuando Coriolanus le toca la barbilla… esos son los momentos de sobriedad. Esos son los momentos en los que se despierta de su propia actuación y se da cuenta de que es una cuestión de vida o muerte. Siempre pienso en lo que les sucede a mis personajes mientras aparecen los créditos para el público. Cuando se trata de Lucy Gray, me gusta pensar que es libre. Aunque espero que algún día pueda escuchar eso de Suzanne (la escritora)”, comentó Zegler.

Por más que la actriz quisiera un final feliz para su personaje, esto es algo que no sabemos a ciencia cierta si sucederá, ya que en la historia original, la del libro, no se especifica esto en absoluto. Al igual que la cinta, Lucy recibe el disparo y no se vuelve a hablar de ella en sus páginas.

Teniendo en cuenta que no se sabe lo que ha pasado en realidad, en redes sociales, los fanáticos de la saga han realizado una serie de hipótesis que parecen ser muy atractivas y que podrían tener algo de lógica.

La teoría más simple sobre el misterio del final es la más sencilla de todas. Es decir, que de verdad Lucy sí murió con el disparo y que su historia finalizó allí.

Luego, hay quienes creen que sobrevivió a las heridas y pudo refugiarse en algún otro lado, como en el Distrito 13 que existía en secreto. Allí pudo haberse recuperado tras lo que vivió.

Por otro lado, existen las personas que van más allá y que consideran que sí sobrevivió y que ella es la abuela de Katniss, la que luego protagonizaría la trilogía. Sin embargo, no hay ninguna certeza de nada.

Rachel Zegler como Lucy Gray Baird en la película "Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes" (Foto: Lionsgate)

¿CÓMO VER “THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES”?

“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” se estrenó el 17 de noviembre de 2023 en los cines de Estados Unidos. Mientras que a América Latina llegó un día antes, es decir, el jueves 16 de noviembre.