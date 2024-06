A los espectadores, por lo general, no les basta con ver romance en la pantalla, sino que buscan más relaciones sentimentales en los actores de sus programas favoritos. Esto ha pasado con “Bridgerton”, la exitosa serie de Netflix que ha estrenado la parte 2 de su temporada 3. Entre la gran cantidad de parejas que existen dentro de su elenco, tanto en la vida real como en la ficción, ahora se han fijado en dos actores que han demostrado que se tienen mucho cariño: Luke Thompson y Harriet Cains.

Thompson y Cains interpretan a Benedict y Philippa Featherington, respectivamente, en el programa de televisión basado en los libros de Julia Quinn. Sus personajes han regresado en la tercera entrega y se espera que tengan más emociones en los siguientes episodios.

Mientras tanto, los seguidores de “Bridgerton” se preguntan si entre ellos hay algo más que una amistad. Para esto, se basan en dos momentos en que las celebridades se han mostrado tiernos en redes sociales.

Antes de que te cuente más sobre Luke y Harriet, te dejo el tráiler oficial de la temporada 3 de la serie de Netflix, uno de los programas más vistos de la plataforma y que no te puedes perder si te gusta el romance británico.

¿LUKE THOMPSON Y HARRIET CAINS DE “BRIDGERTON” SON PAREJA EN LA VIDA REAL?

No, Luke Thompson y Harriet Cains, actores de “Bridgerton”, no son pareja, al menos no de manera oficial. Los seguidores de la serie de Netflix han visto señales de que los intérpretes de Benedict y Philippa Featherington, respectivamente, podrían estar saliendo.

Sin embargo, ninguno de los dos actores han dicho, de manera pública, que son novios. Aunque las muestras de afecto no han faltado entre las estrellas de la producción televisiva basada en las novelas de Julia Quinn.

Y es que los rumores sobre su posible romance surgieron por unas imágenes de la fiesta de Vanity Fair de enero de 2024, donde los actores están abrazados e incluso Thompson le da un beso en la sien a Cains mientras la toma de la cintura.

Incluso hay una publicación de 2021, en el perfil oficial de Harriet en Instagram, que suele ser comentada por la audiencia de “Bridgerton”: la foto de Luke rodeada de corazones que fue subida por la actriz, con la descripción “Mi Luke favorito soz (disculpa), Luke Newton”.

Hasta que los actores no lo hagan oficial, o se filtre alguna información de una fuente cercana a las estrellas, la unión romántica de Luke y Harriet solo será posible en la emocionada imaginación de los fans de “Bridgerton”.

¿CÓMO VER “BRIDGERTON”?

Las tres temporadas de “Bridgerton” se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Netflix. Para ver los capítulos completos en el catálogo, de manera online, debes contar con una suscripción.