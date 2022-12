La tercera temporada de “Madre solo hay dos”, que se estrenó el 25 de diciembre de 2022 y se posicionó en el Top 10 de las series más populares de Netflix, continúa la historia que empezó con un grave error de una enfermera. Las familias de Ana y Mariana se conocen luego de que intercambiaran a sus hijas al nacer.

En los nuevos episodios de la ficción mexicana creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, Ana y Mariana lidian con una demanda y un nuevo negocio mientras mantienen las apariencias de su relación. Al final, ambas resuelven sus conflictos personales y amorosos, al igual que el resto de personajes.

Pero ¿qué sucede en la vida sentimental del elenco de “Madre solo hay dos”, encabezado por Ludwika Paleta y Paulina Goto? ¿Quiénes son las parejas del reparto en la vida real?

LAS PAREJAS DEL ELENCO DE “MADRE SOLO HAY DOS” EN LA VIDA REAL

1. Paulina Goto y Rodrigo Saval

Paulina Goto, quien interpreta a Mariana en la serie mexicana de Netflix, mantiene una relación amorosa con Rodrigo Saval, egresado de la carrera Administración pública y gobierno de la Universidad Anáhuac del Norte que tiene una carrera política.

En una entrevista con Hola, la actriz de 31 años, contó que lo suyo fue un amor a segunda vista. “Nosotros nos conocimos cuando teníamos 15 años. Estábamos en esa época de pubertillo y me acuerdo que coincidimos en un viaje, estábamos en el mismo edificio y nos juntábamos para jugar y nunca nos volvemos a ver”. La pareja se comprometió en septiembre de 2022.

Paulina Goto y Rodrigo Saval se comprometieronen septiembre de 2022 (Foto: Paulina Goto / Instagram)

2. Ludwika Paleta y Emiliano Salinas

Ludwika Paleta, que da vida a Ana en “Madre solo hay dos”, está casada con Emiliano Salinas desde 2013. La actriz de origen polaco y el hijo del ex Presidente de México Carlos Salinas de Gortari se conocieron, gracias a la modelo Maki Moguilevsky, en 2010, dos años después Ludwika se divorció del padre de su primer hijo, Plutarco Haza.

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas están casados desde el 2013 (Foto: Ludwika Paleta / Instagram)

3. Martín Altomaro y Regina Blandón

A principios de 2020, Martín Altomaro, quien interpreta a Juan Carlos en “Madre solo hay dos”, y Regina Blandón confirmaron su relación. Se coincidieron en 2019 durante la filmación de la película “Como novio de pueblo” de Joe Rendón y a pesar de los 14 años de diferencia y sus respectivos matrimonios fallidos apostaron por una relación.

La actriz mexicana tiene una relación con el actor Martín Altomaro, 14 años mayor que ella (Foto: Instagram / Regina Blandón)

4. Oka Giner y Nacho Redondo

Oka Giner, la actriz que interpreta a Elena en la serie mexicana de Netflix y Nacho Redondo, comediante venezolano, se conocieron hace algunos años en una cita a ciegas y se casaron a mediados de diciembre de 2022.

“[Estaba] Nerviosísima, decía: ‘¿y si resulta un loco?, Ay no ¿y si me cae gordo?; de verdad, todo pasa por tu cabeza porque al final te vas a enfrentar con una persona que no conoces, que no sabes de dónde viene, cómo se llama, ni nada”, contó Giner en una entrevista con TV y Novelas en 2019.

Oka Giner se casó con Nacho Redondo el sábado 10 de diciembre de 2022 en una hermosa hacienda en Cuernavaca (Foto: Nacho Redondo / Instagram)

5. Liz Gallardo

Liz Gallardo, la encargada de dar vida a la madre de Mariana, estuvo casada con el actor argentino Enrique Alguibay, pero ese matrimonio terminó en 2019. Posteriormente, la actriz de 43 años comenzó una pelea por la custodia de su hijo, Thiago. En enero de 2022, la expareja llegó a un acuerdo por el bienestar del pequeño.