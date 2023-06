La segunda parte de la cuarta temporada de “Manifiesto” ya se encuentra disponible en Netflix, el estreno de esos capítulos ha sido muy esperado porque los seguidores de la serie han tenido que esperar varios meses para saber lo que va a pasar con Michaela Stone, Ben Stone, Cal Stone, Saanvi Bahl, Angelina Meyer, Olive Stone, entre otros pasajeros y personas relacionadas con aquellos que estuvieron en el vuelo 828 de Montego Air.

Y es que la primera parte de la última temporada de la serie había quedado en suspenso sobre lo que iba a hacer Michaela tras la muerte de Zeke y el siguiente paso de Ben al descubrir que la fecha de muerte es para todo el mundo, además Angelina tiene un pequeño trozo del zafiro que ella cree puede usar para salvar al planeta.

En ese contexto, a continuación, te contamos todo lo que descubrirás en la segunda parte (10 episodios) de la cuarta temporada de “Manifiesto”. Tener en cuenta que si sigues leyendo vas a encontrar muchos spoilers.





¿Qué ocurre con los pasajeros del vuelo 828 de Montego Air en la parte 2 de la cuarta temporada de “Manifiesto”?

Ben, Michaela Stone, Saanvi Bahl y otros pasajeros siguen en el centro de detección, aunque todavía hay un grupo que está oculto al igual que Cal que tiene otra identidad para evitar ser llevado a ese sitio. Por ello su abuelo debe volver a trabajar para ayudar a su nieto y nietas, ya que él se encuentra oculto junto a Olive y Eden. Mientras todo eso ocurre, descubren que Angelina que asesinó Fiona y al capitán Daly, ya que según ella debía hacerlo para que empiece el juicio final porque la joven cree que es la elegida por Dios y logran atraparla y es llevada al lugar determinado para los pasajeros.

Y es que debido al zafiro que está incrustado en su mano, ella no necesita salir del lugar para comunicarse con otras personas y atacarlas si lo considera necesario, sabiendo eso Zimmer le pide que localice a las personas que faltan, a cambio la dejará en libertad. Ben descubre esto y logra ayudar a los otros pasajeros para que escapen del refugio, así que la directora le reclama a Angelina y decide obtener el zafiro.

Por ello, le indica a Saanvi Bahl que le retire la gema a la joven; sin embargo, eso no es posible porque se ha mezclado en su cuerpo y podría ocasionarle la muerte. Aprovechando que está atrapada, el papá de Cal decide inyectarla sin saber que eso produciría otra fisura y los pasajeros del avión perderían la capacidad de recibir los llamados.

Aunque, el hermano de Olive todavía tiene esa habilidad y también puede oír aquellos que pertenecen a los otros viajeros, entonces decide ayudarlos para que todos completen sus misiones y puedan enfrentar su juicio. En ese contexto, al faltar poco para el 2 de junio; Cal, su padre, tía, hermanas y otros viajeros acuden a la fisura de la base de Storm King Mountain. En el lugar, el hijo de Ben recibe una señal que él sabe significa que debe sacrificarse, luego de hacerlo se emite una luz azul que Angelina y otros viajeros deciden seguir.

Cuando se encuentran todos en el lugar, el avión aparece y Ben les indica a todos que deben subir para realizar el siguiente paso. Mientras las personas lo obedecen, aparece Angelina con otros pasajeros que creen que ella es una profeta y la única que podrá salvarlos, debido a los poderes que tiene.

En ese momento, Michaela y Ben les indican que suban, pero la joven que sigue diciendo que es la única elegida quiere que todos bajen y solamente ella con el grupo que la acompañaba suba, mientras ella dice eso y apunta a todos con un arma ocurre un temblor que ocasiona que ella caiga y se desmaye. En ese momento suben los últimos pasajeros, pero Ben decide bajar para ayudar a Angelina que está inconsciente y no de esa forma demostrar que la persona por el daño que le hizo.

Luego de que todos suban, las puertas son cerradas y el copiloto debe tomar el lugar de capitán Daly y para su acompañante elige a Michaela. Es así como el avión inicia su ascenso en medio de explosiones y otros eventos que ocurren en la tierra, luego de algunos minutos ellos empiezan a sentir que les falta el aire y después uno de los presentes se convierte en ceniza y de esa forma saben que el juicio final ha llegado.

Es así como muchos entran en pánico, ya que saben que si eso les ocurre no hay vuelta atrás, felizmente no todos tienen ese final y muchos de ellos logran pasar la prueba. Aunque claro, Angelina que creía que era la profeta y la elegida de Dios sí se encuentra en ese grupo tras esa experiencia los sobrevivientes creen que todo acabó, pero no es así porque de un momento a otro aparece una sombra negra que los pasajeros deciden unirse para poder ahuyentarla y lo logran.

Finalmente, el avión se detiene y todos bajan en un lugar idéntico al aeropuerto o eso piensan al principio, ya que luego descubren que han regresado al 2013 y al día en que realidad debieron aterrizar si el avión no hubiera sido afectado por esa turbulencia. Es así como después de algunos minutos Ben y Michaela ven a sus padres, Grace y Olive esperándolos en el lugar, también aparece Cal y de esa forma descubren que personas que fallecieron antes del juicio final están vivas nuevamente.

Asimismo, las otras personas se reencuentran con aquellos seres que perdieron durante el tiempo que estuvieron desaparecidos o a causa de la situación por aquella turbulencia. Aunque, solamente aquellos que subieron al avión para enfrentarse al apocalipsis recuerdan todo y entienden que esta es una segunda oportunidad para que puedan corregir sus errores.





¿Podrían realizar en el futuro una quinta temporada de “Manifiesto”?

Netflix ha dicho que la cuarta será la última, pero aunque los pasajeros logran enfrentar el Apocalipsis y obtener una segunda oportunidad, aquellos que se convirtieron en ceniza son considerados como desaparecidos por sus familiares ya que nadie podría explicar lo que realmente le ocurrió a cada uno. Así que al final del último capítulo se observa como llega la policía y en el aeropuerto les indican sobre la ausencia de aproximadamente 13 personas.





¿Cuántos capítulos tiene la segunda parte de la cuarta temporada de “Manifiesto” y cómo se llaman?

La segunda parte de la última temporada de la serie tiene diez episodios (del 11 al 20), los cuales se encuentran disponibles desde el día de su lanzamiento. En este párrafo, te contamos sus nombres.

Capítulo 11: Descenso final

Capítulo 12: Miedo a la oscuridad

Capítulo 13: Avión fantasma

Capítulo 14: Fatamorgana

Capítulo 15: Aceleración

Capítulo 16: Combate entre cazas

Capítulo 17: Umbral

Capítulo 18: Resistencia al avance

Capítulo 19: En formación

Capítulo 20: Última llamada





¿Desde cuándo está disponible la segunda parte de la cuarta temporada de “Manifiesto” y en qué plataforma?

La segunda parte de la cuarta temporada de la serie llega a Netflix el 2 de junio. La plataforma ofrece tres planes: básico a S/ 24,90 (reproduce contenido mediante teléfonos, tablets, computadoras y televisores, pero solamente en uno al mismo tiempo), Estándar a S/ 34,90 (puedes conectarte hasta en dos dispositivos a la vez) y Premium a S/ 44,90 (permite reproducir hasta en cuatro dispositivos en simultáneo).





¿De qué trata la cuarta temporada de “Manifiesto”?

La temporada final de la serie trata sobre cómo ahora los pasajeros han descubierto la Fecha de Muerte, la cual para su sorpresa significa la llegada del apocalipsis. Para evitarlo es importante encontrar el Zafiro Omega, el cual ha sido robado por Angelina.





Reparto de “Manifiesto”

Melissa Roxburgh (Michaela Stone)

Josh Dallas (Ben Stone)

Athena Karkanis (Grace Stone)

J. R. Ramirez (Jared Vasquez)

Luna Blaise (Olive Stone)

Jack Messina (Cal Stone)

Parveen Kaur (Saanvi Bahl)

Matt Long (Zeke Landon)

Holly Taylor ( Angelina Meyer)





Tráiler de Manifiesto





