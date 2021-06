En la cuarta temporada de “Élite” las Encinas recibirá a nuevos estudiantes, entre ellos Patrick Blanco, quien será interpretado por el actor, modelo e influencer español Manu Ríos y llegará para alterar la relación de Omar (Omar Ayuso) y Ander (Arón Piper).

Patrick es el hermano mellizo de Ari (Carla Díaz) e hijo del nuevo director de Las Encinas. Mientras Ari es la mano derecha de padre y su hermana Mencía es la rebelde de la familia, el joven atrevido y seductor prefiere evitar los problemas y seguir con sus asuntos. Pero si quieres saber más sobre el actor detrás de ese personaje continúa leyendo.

Arón Piper y Manu Ríos en una escena de la cuarta temporada de "Élite".

CARRERA DE MANU RÍOS

Manuel Ríos Fernández nació el 17 de diciembre de 1998 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento cuando tenía 9 años participando en un programa de telerrealidad de Castilla-La Mancha. A esa misma edad empezó a subir covers de canciones famosas a la plataforma Youtube.

El intérprete encargado de dar vida a Patrick en la cuarta temporada de “Élite” estudió ballet clásico y danza urbana, y se convirtió en uno de los miembros de la banda infantil ‘Parchís’ en su relanzamiento del año 2012.

Manu Ríos también incursionó en el mundo de la moda y redes sociales en Tumblr Boy, donde firmas como Dior, Pull and Bear o Lefties se fijaron en él para colaborar en diferentes campañas publicitarias.

El joven español ha desfilado en pasarelas de Madrid, Barcelona, Milán, Ámsterdam, Beijing y Los Ángeles. Además, participó en la obra teatral musical “Los Miserables”, interpretando a Gavroche Thénardier, y en los programas musicales “Tú sí que vales” y “Cántame una canción”.

En el 2014, interpretó a Mauri Martínez en la serie de televisión de Telecinco “El chiringuito de Pepe” y ahora será parte de la cuarta temporada de “Élite”

Manu Ríos interpreta a Patrick Blanco en la cuarta temporada de "Élite" (Foto: Élite / Netflix)

MANU RÍOS EN INSTAGRAM

En 2020 Manu Ríos se convierte en el influencer español con más seguidores en la red social Instagram, donde ya tiene más de 5 millones de seguidores. “En general lo más duro [del mundo de los influencers] es tener que lidiar con rumores falsos y cosas que la gente básicamente se inventa de tu vida o asume directamente. Pero bueno, poco a poco aprendes a vivir con ello y a no darle demasiada importancia”, dijo en una entrevista con El País.

“Creo que todo el mundo es libre de expresar sus ideas, pero es muy importante siempre tener en cuenta no faltar el respeto a ciertos colectivos e informarse bien antes de opinar. Yo personalmente creo no lo he expuesto directamente, pero con los ideales que promuevo y que me representan dejo bastante claro a lo que apoyo y a lo que no”, agregó.

FOTOS DE MANU RÍOS

Al parecer, Manu Ríos no tiene novia, ya que solo comparte fotos con amigos (Foto: Instagram/ Manu Ríos)

El joven español ha desfilado en pasarelas de Madrid, Barcelona, Milán, Ámsterdam, Beijing y Los Ángeles (Foto: Instagram/ Manu Ríos)

Manu Ríos tiene 5.4 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram en donde posee 200 fotografías (Foto: Instagram/ Manu Ríos)