Matthew McConaughey es uno de los actores más famosos de Hollywood. Con una trayectoria de más de 30 años, ha encantado al público y a la crítica. En ese sentido, ha conseguido premios tan importantes como el Oscar, el Globo de Oro, el SAG Award, entre otros.

Además, el artista estadounidense se ha desenvuelto en diversos géneros: desde las comedias románticas, pasando por cintas de acción, o hasta una espectacular producción de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan. Sin dudas, no teme demostrar su versatilidad.

¿Te gustaría conocer los proyectos más destacados de su filmografía? A continuación, te presentamos la lista de 7 mejores películas del actor Matthew McConaughey.

LAS MEJORES PELÍCULAS DE MATTHEW MCCONAUGHEY

7. “Sing” (2016)

“Sing: ¡Ven y canta!” es una cinta para toda la familia. Esta producción animada de Illumination Entertainment narra una divertida historia, acompañada de temas populares en su banda sonora. Cabe resaltar que McConaughey le da voz a Buster Moon, el koala protagonista.

El film tiene un elenco repleto de estrellas, como Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton y Tori Kelly. Asimismo, tuvo tanto éxito, que estrenó una secuela en el 2021.

¿De qué trata? Buster Moon, un elegante koala que regenta un teatro en horas bajas, decide intentar reflotar su negocio poniendo en marcha el concurso de canto más grande del mundo.

¿Dónde ver “Sing”? Está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video en España y Latinoamérica. En Estados Unidos, puedes disfrutarla desde iTunes.

6. “Mud” (2012)

“El niño y el fugitivo” es una obra destacada de la filmografía de Jeff Nichols. Está protagonizada por Matthew McConaughey, quien lidera el reparto junto a Tye Sheridan, Jacob Lofland y Reese Witherspoon.

¿De qué trata? En una isla del Mississippi, dos chicos descubren a un fugitivo llamado Mud. Ha matado a un hombre para proteger al amor de su vida, Juniper, y ahora se oculta de los cazadores de recompensas. Los chicos acceden a ayudarle a reunirse con Juniper y preparar su huida juntos, sin saber que la aparición de Mud significará el fin de sus infancias.

¿Dónde ver “Mud”? En Latinoamérica, a través de Star Plus; en España, a través de Amazon Prime Video y Filmin; en Estados Unidos, en HBO Max.

5. “Lone Star” (1996)

“Lone Star” es un drama del director John Sayles. Su elenco incluye a los actores Chris Cooper, Kris Kristofferson, Frances McDormand y a Matthew McConaughey como Buddy Deeds.

¿De qué trata? Cuando se encuentra el esqueleto de su predecesor asesinado, el sheriff Sam Deeds descubre muchos otros secretos enterrados durante mucho tiempo en su ciudad.

¿Dónde ver “Lone Star”? Está disponible en el catálogo de iTunes en España y Estados Unidos.

4. “The Gentlemen” (2019)

¿Buscas un thriller con la marca del director Guy Ritchie? Pues, “Los caballeros: criminales con clase” es una de las grandes alternativas de los últimos años. En el film, McConaughey se pone en la piel del protagonista, el narcotraficante Mickey Pearson.

¿De qué trata? Mickey Pearson ha conseguido llegar a lo más alto en el lucrativo negocio de las plantaciones clandestinas de marihuana del Reino Unido. Ahora pretende vender el negocio y retirarse para disfrutar de su fortuna.

¿Dónde ver “The Gentlemen”? En Latinoamérica, a través de iTunes; en España, a través de HBO Max y Movistar Plus; en Estados Unidos, en AMC+.

3. “Dallas Buyers Club” (2013)

“El club de los desahuciados” es la película de Jean-Marc Vallée que más reconocimientos le ha dado a Matthew McConaughey. Él interpreta a Ron Woodroof, el protagonista de esta historia basada en hechos reales. En el reparto, también se encuentran las estrellas Jennifer Garner, Jared Leto y Steve Zahn.

¿De qué trata? Texas, 1985. El mujeriego y drogadicto Ron Woodroof, electricista y ‘cowboy’ de rodeo de profesión, es diagnosticado como seropositivo. Con una esperanza de vida de tan sólo 30 días, Ron es enviado a casa con la única ayuda de un medicamento altamente tóxico. Negándose a aceptar esta sentencia de muerte, Ron se introduce en el mundo de los fármacos clandestinos.

¿Dónde ver “Dallas Buyers Club”? Está disponible en el catálogo de iTunes en Latinoamérica. En Estados Unidos y España, puedes disfrutarla a través de Amazon Prime Video.

2. “The Wolf of Wall Street” (2013)

“El lobo de Wall Street” es una de las grandes cintas del maestro Martin Scorsese. Se basa en el libro de Jordan Belfort, interpretado en la ficción por Leonardo DiCaprio. Vale precisar que Matthew McConaughey le da vida a Mark Hanna, uno de los personajes más peculiares del film

¿De qué trata? Narra la historia del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort, quien, con poco más de veinte años, fue apodado “el lobo de Wall Street” por su enorme éxito y fortuna como fundador de la agencia bursátil Stratton Oakmont. Su vertiginosa carrera tuvo como final una prisión federal.

¿Dónde ver “The Wolf of Wall Street”? En Latinoamérica, a través de HBO Max; en España, a través de Netflix y Movistar Plus; en Estados Unidos, en Amazon Prime Video y Paramount Plus.

1. “Interstellar” (2014)

“Interestelar” es una impresionante obra de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan. En la cinta, McConaughey interpreta al protagonista Joseph Cooper. Además, los actores Anne Hathaway, David Gyasi y Jessica Chastain son parte del elenco.

¿De qué trata? Un equipo de exploradores viaja más allá de esta galaxia a través de un recién descubierto agujero para descubrir si la humanidad tiene un futuro entre las estrellas.

¿Dónde ver “Interstellar”? Está disponible en el catálogo de HBO Max de Latinoamérica y España. En Estados Unidos, puedes disfrutarla desde Paramount Plus.