“Milagro en la celda 7″ es una película turca que se estrenó en marzo del 2020 en Netflix. La misma ha dejado a gran parte de sus espectadores marcados por la conmovedora historia que presenta, y ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales que se ha traducido en convertirla como una de las cintas más vistas en las últimas semanas en la plataforma.

La producción turca cuenta el drama de Memo, un joven padre con discapacidad intelectual no identificada, y su hija Ova, quienes viven en una humilde casa en la colina junto a la abuela Fatma. El amor incondicional que siente Memo por su hija lo lleva a hacer de todo por ella, a pesar de su condición mental y la desgarradora trama que refleja la injusticia y discriminación que sufre por su retraso mental y nivel económico.

Han sido muchas las personas que han caído rendidas a la historia de un padre con una discapacidad intelectual que es separado de su hija y acusado de asesinar a una niña que resulta ser de un militar truco. A lo largo de la película, el protagonista debe de probar su inocencia para no morir en la osca.

La cinta del servicio de streaming está basada en “7번방의 선물”, “A Gift From Room 7” o “Milagro en la Celda 7”, un largometraje dirigido por Lee Hwan-kyung y estrenado en 2013, que cosechó tanto éxito que inspiró otros remakes como el indio “Pushpaka Vimana” en 2017, el filipino “Miracle in the Cell No. 7” en 2019 y una versión más en Indonesia que debutará este año.

¿DE QUE TRATA “MILAGRO EN LA CELDA 7″?

“Milagro en la celda 7″ trata sobre la historia de hombre con discapacidad mental. Aras Bulut Iynemli, quien interpreta a Memo, es uno de los actores más talentosos y reconocidos de Turquía. Memo tiene una hija, Ova. Su padre, con una edad mental similar a la de la su hija, vive con ella en la casa de la abuela de Memo ya que la madre la niña habría fallecido al dar a luz.

La historia se sitúa en 1983, así que a la niña le encanta Heidi, y se antoja de una mochila con el personaje que compra Seda, la hija de un militar de alto rango. Memo se encontrará un día con Seda quien, jugando sobre unos acantilados, acaba resbalando, golpeándose fuertemente y falleciendo luego. Memo es obligado a firmar una confesión de culpabilidad y enviado a prisión.

Lo interesante de la película es ver cómo es la evolución de Memo dentro de la prisión, cómo se integra con sus compañeros de celda, que al inicio se encargaron de tratar mal a Memo y de hacer de las suyas. Luego de eso y al pasar los días, se logra ver cómo todos y cada uno de ellos son transformados por la bondad de Memo.

Los actores, dirigidos por el productor y guionista Mehmet Ada Öztekin, ofrecen una lección de interpretación envuelta en grandes valores, como la solidaridad, la esperanza y la resiliencia. Y, a pesar de lo que pudiera parecer, “Milagro en la celda 7″ no está basada en una historia real.

TRÁILER Y COMO VER ONLINE “MILAGRO EN LA CELDA 7″

“Milagro en la celda 7″ se encuentra disponible para ver en Netflix en todas sus regiones, también se puede ver por Amazon Prime Video, hasta el momento la película tiene un rate de 4.7/5 en Amazon y en imdb tiene un rate de 8.2/10.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MILAGRO EN LA CELDA 7″

MEMO - ARAS BULUT IYNEMLI

El padre amoroso Memo, uno de los personajes principales de la cinta. Él tiene un problema mental no identificado en la película, pero esto no le impide tratar de hacer todo lo posible por que su hija sea feliz. ¿Lo logra al final o es víctima de las fatales consecuencias de la casualidad?

OVA - NISA SOFIYA AKSONGUR

La hija querida de Memo, Ova. Esta es interpretada por la pequeña Nisa Sofiya Aksongur que en lugar de enojarse o pensar mal sobre su padre que tiene un problema mental, ella lo ve como uno de sus mejores amigos y tiene un enorme amor por él. Hará todo lo posible en la película por demostrar su inocencia y verlo una última vez.

PROFESORA MINE - DENIZ BAYSAL

La profesora Mine de Ova. Ella siempre ha sido atenta con todo lo que pasa con sus alumnos, pero en especial con Ova por lo que vive con su padre. Ella será una pieza clave para que la pequeña pueda ver a su padre nuevamente.

FATMA - CELINE TOYON UYSAL

La abuela de Memo y la bisabuela de Ova. Ella es la responsable de cuidar tanto de su nieto como de su bisnieta luego de que la esposa de Memo falleciera en extrañas circunstancias. Al final, ella tiene un destino trágico que su familia no esperaba.

ASKOROZLU - IKER AKSUM

El ex-miembro de la mafia Askorozlu será otra pieza clave en los planes de Memo y Ova. ¿Podrá ayudar al hombre que lo salvó de regreso o su plan nunca rendirá frutos?

MESUT AKUSTA - YUSUF

Solo aquellos que vieron la película sabrán que no hay corazón más noble que el de Yusuf. A pesar de ser uno de los tantos presos en la cárcel, él no dudará en dar un paso adelante por la lucha contra la injusticia.

YARBAY - YURDAER OKUR

El principal villano de esta historia. El deseo de venganza por la muerte de su hija se le irá de las manos en uno de los actos más injustos de la cinta. ¿Podrá hacer algo para calmar su ira o todo quedará envuelto en desastre?

CRÍTICAS A “MILAGRO EN LA CELDA 7″

La palabra “shisheler” es un error ortográfico de “şişeler”, que se traduce como “botellas”, mientras que la frase “lingo, lingo” no significa nada en turco o inglés. Es una expresión de relleno para cantar similar a “la la la” (Foto: Netflix)

Es importante destacar que la película turca es un remake de una producción homónima producida en Corea del Sur, estrenada en 2013 y que resultó ser todo un éxito en el país asiático. En cuanto a la versión turca que Netflix ha logrado convertirse en todo un boom cinematográfico.

Tras ver el éxito que ha tenido “Milagro en la celda 7″, muchos espectadores se han preguntado cuál es la razón de que una película haga llorar tanto a las personas.

Son muchos los factores que han hecho que esta cinta se convierta en una de las favoritas durante este tiempo de cuarentena por el coronavirus. El primero de ellos son los protagonistas: Aras Bulut Iynemli hace un trabajo espléndido al interpretar a un personaje con cierto retraso mental y de un espíritu digno de una persona inocente cuyo objetivo en la vida ser feliz.

Durante la película, cada vez que se encuentran, Memo y Ova gritan "lingo, lingo" como una especie de saludo, pero ¿qué significa exactamente esta expresión? (Foto: Milagro en la celda 7 / Netflix)

Por otro lado, Nisa Sofiya Aksongur interpreta a la pequeña Ova, una niña entrañable y la relación que sostiene con su padre le dan una química especial, orillando al espectador a pensar en su propia forma de convivir con la familia.

Otro de los ingredientes que hacen de la película turca muy emotiva, es que hay escenas fuertes en las que la empatía que haces con los protagonistas juega en tu contra y sientes lo que les ocurre; al haber injusticias en la trama es evidente que toca el sentimiento de varios.

Además, la película proyecta la unión familiar ante tantas situaciones que se pueden vivir a lo largo de la vida. Lo mejor es que tengas pañuelos desechables, porque sí, Milagro en la celda 7 hace conmover hasta a el más fuerte.

¿EL ACTOR DE “MILAGRO EN LA CELDA 7″TIENE DISCAPACIDAD MENTAL?

Memo debía ser ejecutado y por un momento parece que es así. Sin embargo, bastante pronto lo vemos libre (Foto: Milagro en la celda 7 / Netflix)

Aunque algunas personas, como en la película turca “Milagro en la celda 7”, suelen llamarlo “retraso mental”, la American Academy of Pediatrics (AAP) y la Section on Developmental and Behavioral Pediatrics (SODBP) señalan que el término correcto para referirse a esta condición es “discapacidad intelectual”.

Tal como indica Sensacine, “no es considerada un síndrome ni una enfermedad, por lo que es realmente complicado identificar previamente las características clínicas de cada persona, por ello cada caso es distinto y deberán hacerse exámenes para conocer su gravedad”.

La discapacidad intelectual no tiene cura y se encuentra en el 0,5 % - 2,5 % de la población menor de 14 años. Algunas de las características de esta condición son dificultades en la comunicación y aprendizaje, conductas asociales, falta de asimilación en conductas erróneas, de entendimiento sobre normas sociales y de pensamiento lógico.

Mientras se ejecuta la conspiración, el alcaide saca a Memo de la prisión a escondidas y lo reúne con Ova para sellar el final feliz (Foto: Milagro en la celda 7 / Netflix)

Del total, solo el 0,3 % muestra un caso grave, mientras que del 55 % - 65% de los casos se desconoce su origen, aunque en la mayoría, el origen prenatal, alteraciones genéticas, anomalías cromosómicas, errores congénitos del metabolismo, malformaciones cerebrales, malnutrición grave, prematuridad, traumatismo craneal e inclusive infecciones intracraneales son razones que podrían explicar el nacimiento de personas con este padecimiento.

Aunque no tiene cura, un tratamiento adecuado puede ayudar a mejorar el ritmo de vida e incluso las relaciones sociales de las personas con discapacidad mental. Eso sí, también es importante concientizar al resto del mundo sobre cómo ayudar a las personas con esta discapacidad.