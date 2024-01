“Miller’s Girl” se puede considerar como una película de drama, suspenso y algo oscura también si se sigue analizando más allá de lo evidente. Si bien una historia en la que un profesor y una alumna se enamoran no es algo “original”, la forma en la que se aborda en esta cinta no solo se queda con eso, sino que explora temas más perturbadores en los personajes.

Jenna Ortega y Martin Freeman son los actores que interpretan a Cairo Sweet y Jonathan Miller, respectivamente, siendo ellos los actores principales de la historia y en quienes se centra toda la ficción debido a su inesperado e intenso romance que podría generar cierta polémica debido a la diferencia de edad entre ambos.

Los dos artistas mencionados no son los únicos que aparecen en el largometraje, evidentemente, sino que existen otros personajes que participan de la narrativa y que hacen que todo se convierta más natural escena tras escena. Es por ello que ahora vamos a enlistar a los demás actores que le dan vida a “Miller’s Girl”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MILLER’S GIRL”

Jenna Ortega es Cairo Sweet

Cairo es una estudiante de 18 años que parece estar más adelanta a sus demás compañeros, principalmente en inteligencia, lo cual la acerca al profesor Miller, aunque eso desencadenaría una obsesión que podría traer graves consecuencias para ambos.

Jenna Ortega es quien interpreta a este personaje. La actriz de “Wednesday” es una de las artistas que va en ascenso y que parece estar en su mejor momento. También es conocida por su papel en la saga “Scream”. No obstante, su trabajo más trascendente parece ser el de la primera serie que mencionamos, pues obtuvo nominaciones al Globo de Oro y al Emmy.

Jenna Ortega es Cairo Sweet en la película "Miller's Girl" (Foto: Lionsgate)

Martin Freeman es Jonathan Miller

El personaje de Jonathan Miller es un profesor de una escuela secundaria que a su vez es un escritor, pero que ha experimentado el fracaso y que no redacta ningún libro hace varios años. Es en ese colegio donde conoce a Cairo Sweet y entablan una cercanía muy peligrosa.

El actor a cargo de este personaje es Martin Freeman, ganador de un Emmy y un BAFTA. Es conocido por haber interpretado a Bilbo en “The Hobbit”, l Dr. Watson en “Sherlock”, entre otras producciones, tanto en televisión, como en cine.

Martin Freeman es Jonathan Miller en la película "Miller's Girl" (Foto: Lionsgate)

Bashir Salahuddin es Boris Fillmore

Boris Fillmore es un entrenador y profesor de la misma escuela secundaria y al mismo tiempo es el mejor amigo que Jonathan, así que se entera de lo que está sucediendo entre él y su alumna, por lo que le aconseja no seguir con ello.

El actor Bashir Salahuddin ha sido nominado al Emmy y se le recuerda también por haber aparecido en cintas como “Top Gun: Maverick”, “Snatched”, “A Simple Favor”, “Marriage Story”, entre otras grandes producciones.

Bashir Salahuddin en su personaje de Boris Fillmore (Foto: Lionsgate)

Dagmara Dominczyk es Beatrice Miller

Beatrice es la esposa de Jonathan Miller y también es escritora, pero ella sí está escribiendo una novela. Además, es alcohólica y adicta a su trabajo, razones por las cuales su matrimonio no funcionó. Ella escucha sobre Cairo y empieza a sospechar.

Dagmara Dominczyk es recordada por su papel de Karolina Novotney en “Succession” de HBO, aunque en el pasado también formó parte de otras producciones como “The Good Wife”, “24″, “Suits”, entre otras.

Gedeón Adlón en su personaje de Winnie (Foto: Lionsgate)

Gedeón Adlón es Winnie

Winni es la mejor amiga de Cairo y además es su compañera de cuarto. Ella, a diferencia de la protagonista de la historia, es más atrevida y le gustar estar en actividades un poco más picantes. A pesar de ello, no le gusta para nada el tipo de relación que existe entre el personaje de Jenna Ortega y el del profesor.

Gideon Adlon es conocida por sus trabajos en producciones como “The Society”, “The Thing About Pam”, “American Crime”, “Criminal Minds”, “When We Rise”, etc.