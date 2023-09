Dirigida por Robert Rodriguez, “Spy Kids: Armageddon” (“Mini Espías: Armagedón” en Hispanoamérica) es la quinta entrega de la exitosa franquicia y sigue a un nuevo grupo de espías secretos: la familia Tango-Torrez. Esta vez, los hijos de dos agentes se unen para salvar al mundo y a sus padres de un virus informático.

El segundo proyecto de “Spy Kids” de Netflix después de la serie animada “Spy Kids: Mission Critical” se terminó de grabar a finales de agosto de ese mismo año y cuenta con un elenco principal conformado por Gina Rodriguez, Zachary Levi, Everly Carganilla y Connor Esterson.

En conversación con Tudum, Rodriguez aclaró que la nueva película no contará con los protagonistas originales. “Esta película realmente quiere valerse por sí misma, establecer una especie de familia”, indicó. Pero eso no significa que no habrá referencias a las películas originales. “Habrá huevos de Pascua”, prometió.

Everly Carganilla y Connor Esterson son los protagonistas de la película "Spy Kids: Armageddon" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MINIESPÍAS: ARMAGEDÓN”?

“Spy Kids: Armageddon” se estrenará en Netflix el viernes 22 de septiembre de 2023, por lo tanto, para ver la nueva película de la franquicia solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “MINIESPÍAS: ARMAGEDÓN” POR PAÍS?

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 1:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 2:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 3:00 am.

Argentina, Brasil y Chile: 4:00 am.

España: 9:00 am.

TRÁILER DE “MINIESPÍAS: ARMAGEDÓN”

SINOPSIS DE “SPY KIDS: ARMAGEDDON”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Miniespías: Armagedón”, “cuando los hijos de los agentes secretos más importantes del mundo, sin saberlo, ayudan a un poderoso desarrollador de juegos a desatar un virus informático que le da el control de toda la tecnología, ellos mismos deben convertirse en espías para salvar a sus padres y al mundo”.