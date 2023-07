“Miracle Worker” (Obreros milagrosos) es una serie de comedia protagonizada por Daniel Radcliffe, Steve Buscemi y Geraldine Viswanathan que hasta el momento cuenta con cuatro temporadas (la cuarta estrena sus episodios de forma semanal). La producción es una adaptación del libro What in God’s Name de Simon Rich,

La cuarta season del programa trata sobre un guerrero que junto a una guerrera van a tener que afrontar el hecho de llevar una vida normal en una zona que está bajo las órdenes de un comerciante y luego de haber vivido diferentes situaciones. Para conocer más, Depor ha preparado este artículo.

¿Qué días salen cada uno de los capítulos de la cuarta temporada de “Miracle Workers”?

El programa tiene diez episodios, los cuales se estrenan de forma semanal. A continuación, la fecha de lanzamiento de cada uno.

Capítulo 1: Welcome to Boomtown (10 de julio)

Capítulo 2: H.O.A. (10 de julio)

Capítulo 3: The MatriXXX (17 de julio)

Capítulo 4: The Grouping Ceremony (17 de julio)

Capítulo 5: Jim Carrey in the Park (24 de julio)

Capítulo 6: Olympus (31 de julio)

Capítulo 7: Roland Proudheart (7 de agosto)

Capítulo 8: Children of Women (14 de agosto)

Capítulo 9: John Christ (21 de agosto)

Capítulo 10: The End (28 de agosto)

¿Cómo puedes ver la cuarta temporada de “Miracle Workers”?

Actualmente, los episodios de la season 4 de la serie se transmiten de forma semanal (lunes) por TBS, pero solamente para Estados Unidos. Aunque, Warner ya anunció que pronto la producción estará disponible en su canal.

¿Cuál es el argumento de la cuarta temporada de “Miracle Workers”?

La nueva temporada que se llama End Times (Fin de los tiempos) van a presentar a dos guerreros que deben enfrentarse a una situación que nunca esperados tras estar por mucho tiempo en un mundo afectado por el apocalipsis.

Reparto de la cuarta temporada de “Miracle Workers”

Daniel Radcliffe

Steve Buscemi

Geraldine Viswanathan

Karan Soni

Jon Bass

Sasha Compère

Lolly Adefope



Tráiler de la cuarta temporada de “Miracle Workers”

¿Cuándo se estrena para Latinoamérica la cuarta temporada de “Miracle Workers”?

Para países del otro lado del continente, la serie estará disponible el 11 de septiembre a las 10:00 p.m. por Warner Channel, HBO Max todavía no ha indicado si también contará con la nueva temporada en su catálogo.

¿Dónde ver las temporadas anteriores de “Miracle Workers”?

Las temporadas del 1 al 3 de “Miracle Workers” se encuentra disponible en HBO Max, plataforma de streaming que ofrece dos tipos de planes: estándar ( 29.90 soles mensuales, 3 meses por 79.90 soles y 254.90 soles al año) y móvil (19.90 soles mensuales, 53.90 por 3 meses y 167.90 al año).