Latina Televisión continúa con la cobertura de los partidos del Mundial Qatar 2022 y para este miércoles, 30 de noviembre, el canal alista la transmisión de dos cotejos de la fase de grupos, mientras que los dos choques restantes se verán de manera diferida un día después.

Los partidos entre Australia vs. Dinamarca y Argentina vs. Polonia serán transmitidos en vivo por la señal de Latina. Los otros dos encuentros entre Francia vs. Túnez y México vs. Arabia Saudí se podrá encontrar en la web y la app del mencionado canal 24 horas después de terminado los duelos.

Partidos del miércoles 30 de noviembre:

EN VIVO:

○ Australia vs. Dinamarca / miércoles 30 de noviembre - desde las 9 a.m.

○ Argentina vs. Polonia / miércoles 30 de noviembre - desde las 13:00 p.m.

NO SE TRANSMITIRÁ EN VIVO:

○ Francia vs. Túnez

○ México vs. Arabia Saudí

A continuación te dejamos el calendario del Mundial de Qatar 2022:

● Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

● Octavos de final: del 3 al 6 de diciembre.

● Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

● Semifinales: 13 y 14 de diciembre.

● Cuarto y tercer puesto: 17 de diciembre.

● Final: 18 de diciembre.

El evento deportivo más importante del fútbol está cubierto desde los estudios de Latina Televisión con la conducción de Coki Gonzales, Bruno Cavassa, Fernando Egusquiza, Talía Azcárate y desde Doha de la mano de los enviados especiales Checho Ibarra, Steve Romero, Paúl Pérez, Juan Palacios y Joseph Fajardo.

