La película de terror “Run Rabbit Run” está generando expectativa entre los amantes del género y los usuarios del streaming. Aunque aún no se ha estrenado en Latinoamérica, ha cautivado a audiencias en España y Estados Unidos, llegando al Top 10 poco después de su lanzamiento. Su enfoque atractivo y perturbador ha sido un tema de conversación en las comunidades cinéfilas, y promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos con sus elementos oscuros y escalofriantes.

La cinta dirigida por Daina Reid se estrenó originalmente en el festival de cine de Sundance en enero del 2023 y, desde entonces, llamó la atención del gigante de streaming. Unos meses después, llegó a la plataforma.

Netflix compró los derechos de distribución de “Run Rabbit Run” a nivel internacional, pero esto no incluye América Latina, Europa del Este, Oriente medio, Países Nórdicos, Portugal, Hong Kong, India, Indonesia, Taiwán, Filipinas y Benelux.

No obstante, en el resto de países, ha logrado alcanzar 574 millones de horas vistas desde su estreno en streaming el 28 de junio. Posicionándose por encima de “Take care of Maya”, pero por debajo de “Ghosts of the Abyss”.

Lily LaTorre interpreta a Mia en “Run Rabbit Run” (Foto: Netflix)

LO QUE HA LLAMADO LA ATENCIÓN DE “RUN RABBIT RUN”

Uno de los principales factores que ha llamado la atención de “Run Rabbit Run” es que Sarah Snook es la protagonista. Recordarán a la actriz por su papel como Shiv Roy en la exitosa serie de HBO Max, “Succession”.

En la película, da vida a Sarah, una mujer que vivirá una experiencia que jugará con su mente y con la de la audiencia. Cuando su hija empieza a tener un comportamiento extraño, que le recuerda a su hermana que murió hace año, todo se torna mucho más oscuro.

De acuerdo con la sinopsis oficial: “Sarah, una especialista en fertilidad, es una experta en el ciclo de la vida. Sin embargo, intentar comprender el comportamiento de su hija, cada vez más extraño, la obligará a cuestionar sus creencias y a enfrentarse a un fantasma del pasado”.

TRÁILER DE “RUN RABBIT RUN”

LO QUE DICE LA CRÍTICA SOBRE “RUN RABBIT RUN”

“Run rabbit run” ha tenido críticas divididas. Aunque ha tenido éxito en Netflix, en la página web Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación del 37% en la crítica y una calificación promedio de 5.0/10.