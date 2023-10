Netflix, indiscutiblemente uno de los líderes en la transmisión en línea, se destaca por su asombrosa diversidad de series internacionales. En su destacada colección, brillan con luz propia los queridos k-dramas. Y ahora, prepárense, porque están a punto de desvelar una sorpresa emocionante para los fanáticos de “Bong-soon, una chica superfuerte”.

¡Bienvenidos a “Nam-soon, una chica superfuerte” (“Himssenyeoja gang nam-sun” en su idioma original)! Si eres de esos espectadores que han disfrutado de las peripecias y risas de Bong-soon, entonces esta serie spin-off es simplemente imperdible.

La producción surcoreana, dirigida por los talentosos Kim Jeong-sik y Lee Kyung-sik, ha aterrizado en Netflix para cautivar a una nueva audiencia y retener a los fanáticos leales del drama original.

El reparto también incluye a Kim Jung-eun, Kim Hae-sook, Ong Seong-wu y Byeon Woo-seok, quienes prometen ofrecer actuaciones llenas de emoción y humor.

Además, la serie está escrita por Baek Mi-kyung, una autora estrella que ha sido responsable de dramas aclamados como “The Lady in Dignity” y “This Is My Love”.

Al igual que Do Bong-soon, Nam-soon nació con una fuerza sobrehumana que heredó de su madre y su abuela (Foto: JTBC)

SINOPSIS DE “NAM-SOON, UNA CHICA SUPERFUERTE”

¡Prepárate para sumergirte en una nueva dosis de acción, comedia y superpoderes con “Nam-soon, una chica superfuerte”! Esta serie es como una especie de secuela de “Bong-soon, una chica superfuerte” (2017), pero esta vez, enfocándose en una parte diferente de la familia de la protagonista original.

La historia gira en torno a Nam-soon, la prima de Bong-soon, quien tuvo un destino increíblemente peculiar. Cuando era una niña, se perdió durante un viaje a Mongolia y se separó de su familia. ¡Pero eso no es todo! En esta familia, las mujeres heredan una fuerza descomunal, siempre y cuando no la utilicen para hacerle daño a los inocentes.

La sinopsis oficial de la serie nos adelanta una trama intrigante: “Tres generaciones de mujeres dotadas de increíbles superpoderes, que descubren la realidad de un nuevo tipo de crimen relacionado con las drogas centrado en Gangnam. Nam-soon vuelve a Corea del Sur desde Mongolia, donde ha pasado la primera parte de su vida, para encontrarse con su madre y su abuela. Las tres se ven envueltas en un caso policial que investiga el detective Kang Hee-sik”.

TRÁILER DE “NAM-SOON, UNA CHICA SUPERFUERTE”

ENLACE PARA VER “NAM-SOON, UNA CHICA SUPERFUERTE”

“Nam-soon, una chica superfuerte” está disponible en el catálogo de Netflix. No obstante, todavía falta que se estrenen varios episodios de la serie, ya que la plataforma de streaming los está lanzando semanalmente.

Para ver los que hay disponible, necesitas una suscripción a Netflix y acceder a este enlace.

ACTORES Y PERSONAJES DE “NAM-SOON, UNA CHICA SUPERFUERTE”