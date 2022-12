Al final los acuerdos no llegaron a buen puerto. Henry Cavill anunció en octubre de 2022 que no continuaría con el proyecto “The Witcher”. La tercera temporada será la última que grabó, pero el proyecto seguirá adelante con Liam Hewmsworth.

“Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”, comentó Cavill de forma diplomática para evitar conflictos.

Por supuesto, los fans no han estado contentos con esta decisión. Por este motivo, la showrunner Lauren Hissrich ha aparecido en diferentes medios para hablar del caso. Recientemente, confirmó que la temporada 3 será una despedida honrosa a Cavill.

Lauren Hissrich habla sobre la despedida de Cavill del proyecto

“Henry le ha dado mucho al programa y queremos honrarlo apropiadamente”, comentó para el medio Entertainment Weekly. “Lo que es tan interesante es que la temporada 3, para mí, es lo más parecido que hemos hecho como una adaptación uno a uno de los libros”, añadió.

“El gran giro de Geralt se trata de renunciar a la neutralidad y hacer cualquier cosa que tenga que hacer para llegar a Ciri. Y para mí, es la despedida más heroica que pudimos tener, aunque no fue escrita para sea eso.

Geralt tiene una nueva misión en mente cuando volvamos a él en la temporada 4. Es un Geralt ligeramente diferente de lo que esperábamos. Ahora, por cierto, eso es un eufemismo”, finalizó.

