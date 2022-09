La quinta temporada de “New Amsterdam” finalmente se estrenó el 20 de septiembre de 2022 en NBC y se centró en Max Goodwin (Ryan Eggold) lidiando con el abandono de Helen Sharpe (Freema Agyeman), quien al final de la anterior entrega del drama médico no se presentó en su boda romántica en la azotea y decidió quedarse en Londres.

En ese momento, Helen no explicó sus razones para dejar plantado en el altar a su prometido, simplemente, lo llamó por teléfono y llorando se disculpó con él por no cumplir con su compromiso.

Freema Agyeman anunció su salida de “New Amsterdam”, por lo tanto, no será parte de la quinta entrega. Entonces, ¿cómo Helen le revelará a Max la poderosa razón que la llevó a tomar la decisión de no casarse?

El primer capítulo de la nueva temporada de la serie de NBC empieza con un montaje de los meses posteriores a la ruptura de Max y Helen, con la voz de Freema Agyeman leyendo una carta que la Dra. Sharpe le escribió a su exprometido. ¿Qué dice en la misiva? ¿Qué razones da sobre su partida?

Helen dejó plantando en el altar a Max al final de la cuarta temporada de "New Amsterdam" (Foto: NBC)

¿POR QUÉ HELEN DEJÓ A MAX EN “NEW AMSTERDAM”?

En dicha carta, Helen intenta explicarle por qué lo dejó en el altar y se quedó en Londres, sin embargo, no es clara con sus motivos y solo le genera más preguntas al protagonista de “New Amsterdam”.

“Lo que hice fue imperdonable. Para ti, para nuestros amigos, para la dulce Luna. Nunca fue mi intención. Nada de esto era lo que pretendía. Todo lo que te dije era verdad. Todo lo que tenemos es real, pero también lo es esto que me mantuvo en Londres. Me impidió casarme contigo. Ojalá supiera lo que era. Desearía poder arrancarlo de mí, borrarlo, para poder estar contigo porque te mereces toda la felicidad del mundo. Desearía tener una explicación para ayudar a aliviar su dolor, pero no ha llegado ninguna”, explicó.

Después de leer la carta, Max trata de comprender las palabras de Helen, pero solo puede pensar en los buenos tiempos. No obstante, gracias a un consejo de Iggy, comienza a recordar que en varios momentos mientras él estaba contento Helen estaba distante y distraída.

Al respecto, Ryan Eggold dijo a TVLine: “No está del todo claro por qué se fue y creo que eso es algo de lo que hablaremos más adelante. Pero creo que [él] se está dando cuenta de que lo está mirando con lentes color de rosa, que se está enfocando en estos momentos que fueron perfectos y que todo siempre fue genial, y que en realidad no se dio cuenta de ningún problema que existió o de su deseo. para alejarse o cosas por el estilo. Creo que quería tanto que funcionara que estaba un poco ciego a eso. Así que creo que despertarse a eso lo lleva mucho al presente y le permite comenzar a avanzar nuevamente en lugar de quedarse estancado”.

“Max no puede evitar arreglar las cosas. Tiene que ayudar, tiene que arreglarlas, y esa es generalmente una cualidad increíble, pero a veces amar a alguien es dejarlo ir, y yo Creo que eso es algo que Max está aprendiendo en este momento”, agregó el protagonista de “New Amsterdam” en conversación con NBC.