“Ni una más” es una serie de Netflix que ha cautivado a audiencias en todo el mundo desde su lanzamiento y hay motivos de sobra para entender el porqué de su éxito. Ambientada en un contexto contemporáneo, la producción española sigue la historia de cuatro chicas, quienes experimentan complicadísimas situaciones que cualquier otra mujer sufre en esta sociedad machista en la que vivimos. A medida que la trama se desarrolla, no solo aborda el ciclo de violencia de todo tipo en contra de las féminas, sino que también arroja luz sobre los complejos desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan las víctimas.

La importancia de “Ni una más” radica en su capacidad para generar conciencia sobre la violencia n perjuicio de la mujer y de fomentar conversaciones importantes en torno a este tema crucial. A través de personajes bien desarrollados gracias a un reparto de primer nivel y una narrativa envolvente, la historia ofrece una mirada íntima a las realidades dolorosas que enfrentan las personas que sufren abuso, al mismo tiempo que destaca la importancia del apoyo y la solidaridad en la lucha contra esta problemática social.

En líneas generales, la producción de Netflix no solo entretiene, sino que también educa y empodera a su audiencia al proporcionar una representación auténtica y valiente de un tema tan sensible. Al destacar la necesidad de empatía, comprensión y acción, la serie se convierte en una poderosa herramienta para inspirar cambios positivos en la sociedad y promover relaciones más saludables y equitativas y, como ya lo indiqué, mucho se debe a la buena interpretación de cada uno de los actores, quienes han aportado su grano de arena para dar a conocer un poderoso mensaje a las masas.

Una de las personas que han integrado este grandioso elenco es la española de solo 22 años Clara Galle, quien en esta oportunidad se ha metido en la piel de Greta, la mejor amiga de la protagonistas, quien a su vez también experimenta una problemática social enorme relacionada con su preferencia sexual y también con la compleja situación económica que vive su familia y a lo que se ven obligados a hacer para salir adelante. Así mismo, ella es, sin duda alguna, el principal soporte de Alma, el personaje en quien se centra la historia, así que la vemos muy seguido en pantalla.

Nicole Wallace como Alma y Clara Galle como Greta en la miniserie española "Ni una más" (Foto: Netflix)

¿CÓMO LLEGÓ CLARA GALLE A “NI UNA MÁS”?

Clara Galle es aún muy joven y tiene una prometedora carrera en la actuación, pero ya se ha dado el lujo de haber sido protagonista de una serie de películas, específicamente de “A través de mi ventana”, una trilogía de largometrajes de Netflix que la hizo saltar del anonimato a la fama y no solo en España, sino en todo el mundo. Tras haber sido la cara principal de esa historia, pasó a participar en “Ni una más”, que le da un personaje totalmente diferente, pero con similitudes, como la inexperiencia de la juventud y lo complicado del amor en esa edad.

De acuerdo con una entrevista al portal de Fotogramas, la actriz española se vio muy motivada con la historia, así que no dudó en participar en el casting de la producción y así aportar a la causa que muchas mujeres vienen haciendo para conseguir estar más seguras y recibir los mismos derechos que los varones. Además, indicó que se enteró de la propuesta por un correo electrónico y que en su entorno social sí ha visto cambios positivos a comparación de años anteriores, en los que ese tipo de problemas eran más frecuentes.

“Si a ti te gustan los superhéroes y te dan un guion de superhéroes, quieres hacerlo. Pues si tú estás sensibilizado con esta causa y en tu día a día es algo que tienes muy presente y de repente llega un guion en donde puedes darle voz y ponerle cara, es que quieres hacerlo. A mí me llegó por email ‘casting selftape Ni una más’ y ya pensé: lo voy a hacer. Hay mucha sensibilidad ante esto, se habla mucho. Y yo creo que hay avances. Yo yo las veo. Por lo menos en mi entorno pequeñito yo los veo. no podemos pretender cambiarlo todo, pero es bonito que de repente tu amigo te diga: como la cagué con esta chica hace dos años, me equivoqué”, comentó Clara.

LA PREPARACIÓN DE CLARA GALLE PARA INTERPRETAR SU PAPEL EN LA SERIE

La actriz también aseguró que para otros trabajos ha tenido que prepararse de diversas maneras, como buscando información o leyendo libros, pero en esta ocasión eso no sucedió de la misma manera, pues consideró que no era necesario, ya que, como la mayoría de mujeres, ha tenido que soportar el machismo de nuestra dañada sociedad, así que a lo mucho se dio el lujo de compartir negativas experiencias entre las personas que son parte de la producción de Netflix que se ha convertido en un éxito rotundo en muchos países.

“Es una historia que nos toca a todas de alguna manera. Si le preguntas a un grupo de mujeres en una sala, a todas les ha pasado algo que tiene que ver con esto. Yo siempre tiendo a leer mucho y he buscado algunos libros, pero era algo tan cercano que simplemente nosotras cuatro, hablando entre nosotras, compartiendo experiencias... Y al final así también era más realista respecto a lo que le pasa a una chica de 16 años en el cole y la empatía que tendrías con tu amiga a la que le ocurre. Eso ha sido lo más bonito, que hemos tenido el material al lado”, agregó.