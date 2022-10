El universo de Mario Bros. lleva años en el mercado de los videojuegos y en 2023 dará el salto a la pantalla grande con la cinta “The Super Mario Bros. Movie”. Nintendo dedicó una conferencia Nintendo Direct a la película. No solo para ver el primer tráiler oficial, sino que también se sumaron al evento Chris Pratt y Jack Black.

Pratt se declaró un gran fan de Mario y Luigi, dos personajes que estarán presentes en la película. Mientras que con la excentricidad que lo caracteriza, Jack Black comentó que realmente todo se trata de él.

“Mientras que tú jugabas Mario, yo me estaba preparando. Mira todos estos músculos Koopa que he reunido. ¿Te has preguntado cuánto tiempo me tomó aprender a respirar fuego?”, comenta Jack Black en la presentación del tráiler.

Tráiler de “The Super Mario Bros. Movie”

Tras la intervención de los dos actores y Shigueru Miyamoto, el creador de Mario Bros., llegó el momento de disfrutar del primer tráiler oficial de “The Super Mario Bros. Movie”. Todo comenzaría con la presentación de Bowser y su ejército de Koopas.

El objetivo del villano es visitar todos los reinos y robar las estrellas. Eventualmente, llegará al reino Champiñón, en donde aparentemente Mario Bros. llegará por primera vez, ya que no reconoce a los hongos que viven allí.

Uno de ellos se encargará de ser su guía por las fantásticas tierras del reino. Mientras tanto, Nintendo nos muestra imágenes de Luigi intentando escapar de los Dry Bones, o los Koopa esqueléticos.

Fecha de estreno

Tras muchos rumores, por fin Universal y Nintendo confirmaron la fecha de estreno de “The Super Mario Bros. Movie”. Se ha programado la llegada a los cines para el 7 de abril de 2023.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.