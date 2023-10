“No One Will Save You” (conocida en español como “Nadie podrá salvarte” y “Nadie te salvará”) es una de las producciones imperdibles en el streaming. No solo tiene una historia que le da un aire de frescura al terror contemporáneo, sino también ha sido aclamada por autores como Stephen King y Guillermo del Toro. ¿Quieres averiguar más? En esta nota, te contamos todo lo que debes saber sobre el proyecto.

La cinta ha sido escrita, dirigida y producida por Brian Duffield, quien presenta una interesante propuesta: una producción con escasas líneas de diálogo, pero que destaca por sus aterradoras escenas.

Está protagonizada por Kaitlyn Dever, a quien también hemos visto en proyectos como “Booksmart”, “Unbelievable” y “Short Term 12″. Esta vez, la actriz asume el papel de una joven marcada por su trágico pasado y que deberá sobrevivir a los sucesos que experimenta tras una visita inesperada.

¿DE QUÉ TRATA “NO ONE WILL SAVE YOU”?

“Nadie podrá salvarte” se centra en la historia de Brynn Adams (Dever), una joven brillante que vive apartada de un vecindario que la ha aislado después de un incidente que ocurrió durante su infancia.

Aunque está llena de dolor y culpa, es optimista: intenta vivir lo más alegremente posible y encuentra consuelo en el hogar donde creció.

Sin embargo, el mundo que ha creado se destruye de pronto, cuando unos ruidos extraños la despiertan en mitad de la noche... ¡Ahora tendrá que enfrentar a los misteriosos intrusos!

¿CÓMO VER “NO ONE WILL SAVE YOU”?

“Nadie podrá salvarte” está disponible en México y Latinoamérica a través de la plataforma Star Plus. Accede desde este enlace.

En Estados Unidos, el film puede verse vía Hulu. Para disfrutarlo, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming.

Por otro lado, en España, está incluido en el catálogo de Disney Plus.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “NO ONE WILL SAVE YOU”?

Kaitlyn Dever como Brynn

Elizabeth Kaluev como la joven Brynn

Zack Duhame como un repartidor

Lauren Murray como la madre de Brynn

Geraldine Singer como la señora Collins

Dane Rhodes como el agente Collins

Daniel Rigamer como el señor McCreary

Dari Lynn Griffin como Maude

Evangeline Rose como la joven Maude

¿QUÉ DIJERON STEPHEN KING Y GUILLERMO DEL TORO SOBRE “NO ONE WILL SAVE YOU”?

Si todavía tienes dudas sobre ver el film, seguro estos testimonios te harán cambiar de opinión.

A través de su cuenta de X (Twitter), el famoso escritor Stephen King alabó la cinta: “Brillante, atrevida, envolvente, aterradora. Hay que remontarse más de 60 años atrás, a un episodio de ‘Twilight Zone’ llamado ‘The Invaders’, para encontrar algo remotamente parecido. Realmente única”, escribió.

Por otro lado, el director mexicano Guillermo del Toro, redactó en la misma red social: “‘Nadie podrá salvarte’ es divertida, divertida, DIVERTIDA. También es inteligente y con grandes momentos, puesta en escena de forma clásica y sólida. Evita las trampas y maximiza sus recursos. No se me ocurre una película más perfecta para el fin de semana”.