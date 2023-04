Durante la Star Wars Celebration 2023 que se realizó el 7 de abril, se dieron muchas noticias y actualizaciones sobre diferentes proyectos de la franquicia que están en desarrollo. Sin embargo, uno de los grandes ausentes fue la serie sobre el maestro Jedi, “Obi-Wan Kenobi”.

Además de publicar el tráiler de “Ahsoka”, Dave Filoni y otros ejecutivos de Lucasfilm hablaron sobre otros títulos como el reparto de “The Acolyte” y el proceso de grabación de “Andor” temporada 2.

Ese no ha sido el caso de la historia de Obi-Wan 10 años después de los eventos de “Star Wars: La venganza de los Sith”. A continuación, te contamos lo que dijo Kathleen Kennedy, la presidenta del estudio.

¿NO HABRÁ TEMPORADA 2 DE “OBI-WAN KENOBI”?

Por lo que dio a entender Kathleen Kennedy en el Star Wars Celebration, Lucasfilm no tiene pensado continuar con la historia de “Obi-Wan Kenobi” por lo pronto. Aseguró a Variety que no estaban trabajando en la temporada dos, pero que no descartaba la posibilidad en un futuro.

“Nunca digo nunca, porque siempre existe la posibilidad. Ese programa fue muy bien recibido y (la directora) Deborah Chow hizo un trabajo espectacular. Ewan McGregor realmente quiere hacer otra”, explicó a la revista.

Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi en la primera temporada (Foto: Lucasfilm)

¿Bien recibido? Bueno, eso es debatible. Si tratamos de utilizar un medidor más o menos objetivo, la serie de Kenobi obtuvo tan solo un 63% en aprobación de la audiencia, lo que la coloca apenas por encima de lo adecuado. Personalmente, creo que recurrieron demasiado a la nostalgia sin complementar con una historia verdaderamente cautivante y eso le jugó en contra.

“Todos están al tanto de lo que estamos haciendo en este momento, como pueden ver por lo que les mostramos a todos (en la celebración). Volveremos a centrar nuestra atención en eso, tal vez en el futuro”, agregó.

Cuando se anunció la serie en el 2018, los fanáticos estaban muy intrigados por saber qué pasó con Obi-Wan Kenobi durante todos los años entre el “Episodio III” y el “Episodio - IV” (y qué ocasionó que envejezca tan rápido).

Además, conforme se daba a conocer más información, la expectativa aumentó con el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader. Pero muchos esperábamos más de lo que recibimos en esos seis episodios.