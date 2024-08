“One Fast Move” (“Una maniobra arriesgada” en español)es una película de acción de Amazon Prime Video que sigue a un joven apasionado por la velocidad que desea convertirse en profesional en las carreras de motos, así que busca a su padre, un excampeón, para que se convierta en su entrenador. Aunque el reencuentro sirve para cerrar algunas heridas, surgen nuevas debido a la presión de Dean Miller sobre su hijo Wes Neal. ¿Quieres conocer más detalles sobre la cinta escrita y dirigida por Kelly Blatz?

KJ Apa y Eric Dane son los protagonistas de la película producida por las compañías Gulfstream Pictures y Luber Roklin Entertainment, mientras que Maia Reficco, Edward James Olmos, Jackson Hurst y Austin North completan el reparto.

¿EN QUÉ SE INSPIRA “ONE FAST MOVE”?

En una entrevista con Entertainment Weekly, Kelly Blatz contó que “One Fast Move” se inspiró “en mi amor por los dramas deportivos clásicos y emocionantes como The Fighter, Ford v. Ferrari y Rocky”. “Como entusiasta devoto de las motocicletas, no pude evitar notar la ausencia de una película centrada en el emocionante deporte de las carreras de motocicletas”, agregó.

Edward James Olmos como Abel y Eric Dane como Dean Miller en la película de acción "One Fast Move" (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE “ONE FAST MOVE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “’One Fast Move’ es una emocionante aventura de acción sobre un joven con mala suerte que busca a su padre del que está separado para que le ayude a perseguir su sueño de convertirse en un piloto de motos profesional.

Con la ayuda de su interés amoroso en la pequeña ciudad y del dueño de una tienda de motocicletas que trabaja como su mentor, comienza a derribar los muros que la ausencia de su padre había construido”.

¿CÓMO VER “ONE FAST MOVE”?

“One Fast Move” se estrenará el jueves 8 de agosto de 2024 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ONE FAST MOVE”

REPARTO DE “ONE FAST MOVE”

KJ Apa como Wes Neal

Eric Dane como Dean Miller

Maia Reficco como Camila

Edward James Olmos como Abel

Austin North como Cody

Jackson Hurst como Bobby Tresco

Wes Neal (KJ Apa) se enamora de Camila (Maia Reficco) en la película de acción "One Fast Move" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ONE FAST MOVE”?

“One Fast Move”, que cuenta con Mike Karz y Bill Bindley como productores, tiene una duración de 107 minutos, es decir, 1 hora y 47 minutos.