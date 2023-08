La tripulación de los Sombrero de Paja están listos para partir y, esta vez, desde una adaptación que parecía imposible. El live-action de “One Piece” ya es un realidad y, tras los avances y la información sobre su realización, tiene buenas expectativas entre los millones de seguidores de la historia de Monkey D. Luffy, Nami, Zoro, Usopp y Sanji, los primeros héroes de esta ficción de piratas de Eiichiro Oda.

Las dudas sobre la versión real del popular manga no solo embargaron a los fieles seguidores que, a pesar de las décadas y miles de capítulos, están al día con las aventuras del futuro Rey de los Piratas; también recayeron en el mangaka japonés.

En sus habituales mensajes, Oda expresó sus dudas iniciales sobre la propuesta de Netflix para llevar a “One Piece” en un formato que, para la gran mayoría, olía a un rotundo fracaso. Sin embargo, el elenco, los escenarios y la propuesta que se ha mostrado antes de su estreno han cambiado los ánimos.

El dibujante, sin embargo, ha previsto que no será del agrado de todos. Lo que sí ha dejado en claro que él ha supervisado cada paso que ha dado el proyecto audiovisual, desde la elección de los actores hasta el desarrollo de los capítulos. Hasta que no vio algo satisfactorio, el viaje de Netflix tenía la posibilidad de naufragar. Pero esto no pasó y el live-action se estrena en breve. Mientras tanto, aquí puedes ver el tráiler del live-action de “One Piece”:

¿DE QUÉ TRATA EL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

La sinopsis del live-action de “One Piece” de Netflix dice lo siguiente: “Monkey D. Luffy es un joven aventurero que desde que tiene memoria ha añorado una vida libre. Luffy sale de su pueblito y se embarca en una peligrosa aventura para encontrar el mítico tesoro llamado ‘One Piece’ y convertirse en el rey de los piratas”.

“Sin embargo, para lograr su cometido, Luffy deberá reunir a su tripulación ideal y encontrar un barco que abordar. En él, buscará el tesoro en todos los rincones de los anchos mares mientras huye de los Marines y burla a sus peligrosos rivales a cada momento”, agrega la plataforma de streaming.

En ocho capítulos, la serie de “One Piece” adaptará la saga del East Blue, la primera parte de la travesía de los Sombrero de Paja. El anime tiene más de mil capítulos, al igual que el manga, por lo que se esperan más temporadas del live-action, en el caso de que Netflix y el público lo hagan posible.

¿CÓMO VER EL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

El live-action de “One Piece” estará disponible en Netflix a partir del jueves 31 de agosto. Los capítulos de la temporada 1 de la serie podrán verse, de manera online, a través de la plataforma de streaming, con una suscripción. De esta manera, puedes acceder a los episodios por medio de este enlace.

Luffy y Shanks en una escena icónica de "One Piece" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DEL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Mackenyu como Roronoa Zoro

Emily Rudd como Nami

Jacob Romero Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Morgan Davies como Koby

Ilia Isorelýs Paulino como Alvida

Aidan Scott como Helmeppo

Jeff Ward como Buggy el payaso

McKinley Belcher III como Arlong

Langley Kirkwood como Capitán Morgan

Celeste Loots como Kaya

Alexander Maniatis como Klahadore

Craig Fairbrass como el Chef Zeff