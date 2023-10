La película “Pain Hustlers” en Netflix ha generado un gran interés debido a su conexión con un caso criminal real. Uno de los personajes fundamentales es el Dr. Jack Neel, encarnado por el talentoso Andy García. Pero, ¿quién sirvió de inspiración para este personaje y qué aconteció en la vida real? Averigüemos más sobre esta historia.

La película se estrenó el 27 de octubre de 2023 en la plataforma de streaming, llevando a los espectadores a un intrigante viaje al mundo del crimen y la corrupción farmacéutica.

El guionista, Wells Tower, se inspiró en el libro de no ficción de 2022, “Pain Hustlers: Crime and Punishment at an Opioid Startup”, escrito por Evan Hughes. Esta obra proporcionó la base para la historia cautivadora que se despliega en la pantalla.

Andy García asume el papel del Dr. Jack Neel, el principal inversor de la ficticia pero corrupta empresa farmacéutica Zanna y la mente detrás de todas sus acciones cuestionables.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “El negocio del dolor”.

EL DR. JACK NEEL EN LA VIDA REAL

El personaje del Dr. Jack Neel en “Pain Hustlers” se basa en John Kapoor, quien fuera el fundador y ex director ejecutivo de Insys Therapeutics. Al igual que el ficticio Neel, se vio envuelto en problemas legales debido a sus actividades relacionadas con la venta de opioides.

Kapoor, originario de Amritsar, Punjab, India, obtuvo su doctorado en química medicinal en 1972 tras asistir a la Universidad de Buffalo con una beca.

En 1990, Kapoor fundó Insys Therapeutics, que lanzó el opioide Subsys en 2012, un medicamento que fue objeto de controversia y problemas legales debido a prácticas ilegales, como sobornos y publicidad engañosa.

John Kapoor es el fundador de Insys Therapeutics (Foto: Forbes)

LO QUE PASÓ CON JOHN KAPOOR EN LA VIDA REAL

John Kapoor, el fundador de Insys Therapeutics, estuvo involucrado en un notorio escándalo relacionado con opioides a finales de 2016. La empresa había estado vendiendo Subsys, una forma en spray de fentanilo destinada a tratar el dolor irruptivo en pacientes con cáncer, pero que resultó ser altamente adictiva.

Él y otros seis ejecutivos y gerentes de Insys fueron arrestados y acusados de conspirar para sobornar al personal médico con el objetivo de que recetaran Subsys a sus pacientes, incluso si no lo necesitaban.

En 2019, John Kapoor fue declarado culpable de conspiración de extorsión y condenado a 66 meses de prisión. Sin embargo, Kapoor no cumplió la totalidad de su condena, ya que fue liberado en junio de 2023, unos meses antes del estreno de la película “El negocio del dolor”.