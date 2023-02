Pedro Pascal (José Pedro Balmaceda Pascal) es un actor chileno, pero que empezó su carrera en el mundo de la actuación en Estados Unidos porque desde muy pequeño vivió en ese país junto a sus padres.

Al inicio de su carrera, Pascal participó con pequeños papeles en series como Buffy the Vampire Slayer, Touched by an Angel, Law & Order, entre otras producciones. Posteriormente y con una amplia filmografía fue elegido para trabajar en Juegos del Trono, Narcos y luego protagonizar The Mandalorian y The Last of Us.

Y es que el actor posee un talento asombroso y para que puedas conocer más sobre el trabajo de Pedro Pascal en Hollywood, a continuación, te compartimos las películas y series del intérprete que hay en streaming.





The Last of Us

Es una serie basada en el videojuego homónimo que cuenta la historia de Joel y Ellie, un hombre y una adolescente que intentan sobrevivir en un país que ha sido devastado por culpa de un hongo que cuando infecta a las personas las convierte en caníbales. Actualmente tiene una temporada, pero no está completa porque los episodios se transmiten de forma semanal por HBO Max.





The Mandalorian

Es una serie ambientada en el universo de Star Wars, pero que presenta la situación de ese mundo tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. En estas circunstancias aparece Mando, un cazarrecompensas de la tribu de los Mandalorian. La serie cuenta don dos temporadas, pero pronto va a estrenar la tercera por Disney Plus.





El Insoportable Peso de un Talento Descomunal

El actor Nick Cage está pasando por serios problemas financieros, así que decide asistir a la fiesta de una fanática millonaria sin saber que al llegar va a tener que interpretar a uno de sus personajes más célebres si quiere salir con vida del lugar. La películas está en Claro Video, Prime Video, Apple Tv y Google Play.





Narcos

Es una serie ambientada en Colombia entre 1973 y 1998 que se transmite por Netflix y trata sobre la historia que ocultan algunos de los poderosos y más violentos cárteles de droga que hay en ese país. La producción tiene tres temporadas y todas se encuentran disponibles.





Wonder Woman 1984

En la cinta, Diana Prince o Wonder Woman debe enfrentarse a Cheetah, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas. Para combatir contra la villana une fuerzas con su Steve Trevor, antiguo amor de la heroína.





Juego de tronos

Es una serie que está basada en la serie de libros de George R. R. Martin, escritor estadounidense que cuenta como siete reinos se enfrentan por un trono. En la batalla participan herederos, exiliados, despojados y actuales regentes. La producción tiene ocho temporadas y todas se encuentran en HBO Max.





