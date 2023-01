Desde la participación de Pedro Pascal como Oberyn Martell en “Game of Thrones”, su carrera ha despegado y el actor chileno ha demostrado no tener límites en lo que puede lograr. En poco tiempo, ha formado parte de varias franquicias populares y su más reciente proyecto es “The Last of Us”, la adaptación del famoso videojuego. Sin embargo, hay una meta profesional que todavía no ha cumplido.

El rol como el seductor y vengativo príncipe de Dorne le llegó cuando estaba a finales de sus treintas. Antes de ello, había tenido pequeños papeles en series como “La Ley y el orden” y “Graceland”.

Posteriormente, se integró como parte del reparto principal en la serie Narcos, dando vida a Javier Peña, para luego sumarse al universo de Star Wars como Din Djarin en “The Mandalorian”, una de las mejores series de Disney Plus hasta el momento.

Este 15 de enero de 2023, estrenará su nueva serie con HBO Max, “The Last of Us”, donde interpretará a Joel, añadiendo su nombre a otra popular historia. Aunque la mirada del actor está fija en un nuevo reto.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “The Last of Us”.

EL PAPEL QUE QUIERE PEDRO PASCAL DENTRO DEL MCU

Recientemente, Pedro Pascal aseguró que le gustaría formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En una entrevista con Wired, el intérprete confesó que “quiere estar en esas películas”.

Considerando que ya está trabajando con Disney por su papel en la franquicia de Star Wars, no sería extraño que Daddy Pascal dé vida a un nuevo personaje como el Ghost Rider de Robbie Reyes o incluso Randall Spector, el hermano de Moon Knight, sobre todo considerando la gran amistad que tiene con Oscar Isaac, el actor que protagoniza la serie sobre el superhéroe egipcio.

Cabe mencionar, fue precisamente su compañero quien lo convenció para sumarse al ambicioso proyecto de “The Mandalorian”.

PEDRO PASCAL EN EL UNIVERSO DE DC

Aunque Pedro Pascal ha expresado su deseo de formar parte de las películas de Marvel, no es desconocido para las cintas de superhéroes, ya que ha participado en una producción de la competencia, DC Cómics.

En el 2020, interpretó a Maxwell Lord en “Mujer Maravilla 1984″, el supervillano que pierde el control por su insaciable ambición.