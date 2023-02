Llegó San Valentín (14 de febrero), una fecha muy especial para las parejas que suelen celebrar el día disfrutando una cena en su restaurante especial. Aunque, también están aquellos que prefieren hacer algo especial en su hogar, por ejemplo ver una película.

Y es que en el mundo del cine hay una gran variedad de largometrajes románticos para disfrutar junto a esa persona especial. Por tal motivo, a continuación, te contamos las películas que hay en streaming y que puedes ver en esta fecha tan romántica.





Día de los enamorados

Es una cinta que presenta a varias parejas de diferentes edades y también algunos solteros, y sus expectativas sobre San Valentín. La cinta está en Claro Video y Google Play.





Los imprevistos del amor

Es una adaptación cinematográfica de un libro llamado Where Rainbows End. La cinta trata sobre dos amigos que se conocen desde pequeños y que hay estado enamorados, pero que por diferentes situaciones no han confesado sus sentimientos. La cinta se encuentra en Prime Video y Paramount Plus.





A dos metros de ti

Stella y Will son dos adolescentes que están hospitalizados en un hospital debido a las enfermedades que tienen y que si no son monitoreados podrían morir. En esas circunstancias, ambos empiezan a conocerse y se enamoran, aunque deben mantenerse a dos metros de distancia. La película se encuentra disponible en Lionsgate+.





Mi primer beso

Esa una tierna película sobre una niña de 11 años llamada Vada que tiene un amigo llamado Thomas, juntos van a tratar de vivir un verano inolvidable. La cinta que mezcla la amistad y el romance se encuentra en HBO Max y Star plus.





Un amor para recordar

La cinta cuenta la historia de una joven que decide ayudar a un compañero problemático del colegio, él se enamora de ella sin saber que la estudiante tiene una enfermedad terminal. El largometraje se encuentra en Paramount Plus y Claro Video.





Si tuviera 30

Una adolescente llamada Jenna Rink en su cumpleaños número 13 pide un deseo que ocasiona que despierte luciendo como alguien de 30 años, aunque ella mantiene la mentalidad de una adolescente y no entiende nada. Por tal motivo, recurre a su mejor amigo y sin querer se enamora de él. La película está en Netflix, Paramount Plus, Lionsgate Plus.





Bajo la misma estrella

Una adolescente llamada Hazel tiene cáncer, pero gracias a una máquina de oxígeno puede sobrellevar la enfermedad. Para que ella conozca más personas de su edad, su mamá decide inscribirla en un grupo de ayuda y en ese taller conoce a Gus. La cinta está en Disney Plus.





Yo antes de ti

Louisa es contratada para cuidar a Will Traynor, quien quedó tetrapléjico luego de un accidente y desea viajar a Suiza para fallecer por medio del suicidio asistido. Entonces la joven tiene como misión ayudarlo a disfrutar la vida y lograr que cambie de opinión. El largometraje se encuentra en Prime video.





Posdata, te amo

Holly es una viuda que trata de sobrellevar la vida sin su esposo, lo que no espera es que va a lograrlo con la ayuda de su marido llamado Gerry porque antes de morir escribió algunas cartas aconsejándole que siga con su vida. La película está en Netflix.





Ghost

La cinta es un clásico que cuenta la historia de San y Molly, una pareja muy enamorada que vive feliz; sin embargo, todo cambia cuando el novio es asesinado y decide cuidar a su esposa convertido en fantasma. Para proteger a su amada, decide contactarse con una psíquica. La cinta está en Paramount Plus.





