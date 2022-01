Todo parece indicar que las plataformas de streaming de pago han comenzado a ganar especial terreno a las opciones piratas. Con tantas aplicaciones en el mercado, básicamente puedes adquirir cualquier centro de contenidos digitales y tienes miles de horas de entretenimiento al alcance de tu mano.

Por supuesto, muchos usuarios todavía optaban por ir a plataformas de distribución pirata para poder disfrutar de los últimos estrenos de películas. Curiosamente, se ha reportado el cierre de una de las apps de ordenadores más populares: Popcorn Time.

El medio Bloomberg reportó que los desarrolladores de la plataforma enviaron un comunicado anunciado el cierre definitivo de la web. Si ingresas al siguiente enlace https://popcorn-time.tw/ notarás que ya puedes acceder a los botones de descarga.

Se ha reemplazado todo el contenido del portal por una foto en donde se lee “RIP” o “que en paz descanse”. Lo que llama la atención es que la imagen responde al motivo por el cual se retiran del mercado.

Básicamente, detallan cómo le ha ido a las búsquedas de Popcorn Time en Google y se puede ver la caída constante desde el 2015. Curiosamente, el estreno de “Spider-Man: No Way Home” no disparó las búsquedas del app.

¿Volverá Popcorn Time en el futuro?

En varias ocasiones se ha cerrado la web y la aplicación pero todo parece indican de que se trata de una decisión definitiva. En 2015, por ejemplo, se abandonó el proyecto pero por temas legales.

Habrá que esperar al siguiente comunicado de los desarrolladores para conocer más acerca del futuro de Popcorn Time.

Popcorn Time cierra: la web de películas y series piratas ya no se puede descargar. (Foto: captura)

