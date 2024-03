La continuación de “Dune” sigue generando interés y aquí estoy para compartirte los detalles de una de las cintas más elogiadas del 2024. Más allá del éxito notable de esta entrega, que tomó más de dos años en realizarse, hay historias detrás de cámaras que pocos cinéfilos conocen. Por ejemplo, el actor Tim Blake Nelson fue “eliminado” del metraje original por una razón muy particular. ¿Será que su papel no encajaba en la trama o dejaba preguntas sin respuesta en la franquicia de ciencia ficción que debutó en 2021? No te preocupes, te contaré todos los detalles en esta nota.

Fueron más de 24 meses de espera, pero los expertos aseveran que “Dune - Part Two” ha sido un rotundo éxito a nivel visual. Eso sí, recordemos que esta segunda parte vio la luz el pasado 29 de febrero de 2024 en Latinoamérica, mientras que el 1 de marzo se poryecto en los cines de Estados Unidos.

Timothée Chalamet interpreta a Paul Atreides en la película "Dune: Part Two". Él es el Duque exiliado de la Casa Atreides (Foto: Warner Bros.)

Entre los actores que repiten créditos están Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, y aunque parezca increíble, Tim Blake Nelson también formó parte del elenco principal. Pero, ojo, que hablamos en tiempo pasado porque no hay ni rastro del actor de “Balada de Buster Scruggs” en la cinta.

“DUNE - PART TWO”: ¿POR QUÉ ELIMINARON EL PAPEL DE TIM BLAKE NELSON DE LA PELÍCULA?

Según ScreenRant, cuando la gigante Warner Bros contó ante la prensa que el genial Tim Blake Nelson había rodado algunas escenas de “Dune Part Two”, de inmediato se llegó a conocer que el histrión de Oklahoma asumiría al Conde Hasimir Fenring, poderoso aliado del Emperador Shaddam IV. No obstante, todos nos dimos un portazo en la cara cuando en el metraje no hubo ni rastro de Blake Nelson.

En esa línea, el arco del Conde Fenring quedó a debe, y todos los fanáticos del actor se quedaron con las ganas de ver a Blake Nelson en una de las películas mejor logradas del 2024.

Pero, ¿por qué borraron a Blake Nelson de “Dune Part Two”? Pues, debemos recordar que en “Dune” de 1984 David Lynch eliminó a Lady Margot y a su esposo, pues consideraba que estos personajes eran prescindibles de la narración de la cinta. En ese sentido, cabe decir que la adaptación realizada por Villeneuve se inclina más hacia las tramas de Benne Gesserit, interpretado por Tara Breathnach.

Tim Blake Nelson es un actor de gran trayectoria. Aquí una escena en "El Increíble Hulk" en 2008 (Foto: Marvel)

En realidad, el enfoque adicional en los personajes Bene Gesserit y en la duración significativa de la película fue la razón principal por la cual las escenas de Tim Blake Nelson fueron eliminadas en “Dune 2″, una elección que dejó al actor con la miel en los labios.

¿DE QUÉ TRATA “DUNE PART-TWO”?

La segunda parte de “Dune” seguirá la trama de Paul después de ser dado por muerto junto a su madre. El heredero de la Casa Atreides buscará vengar la muerte de su padre, pero para lograrlo, deberá ganarse el apoyo de los Fremen, los habitantes del desierto.

Así, se verá obligado a convertirse en el legendario Kwisatz Haderach y domar al gusano de las dunas de Arrakis. Al mismo tiempo, vivirá un romance con Chani, mientras que su madre, Lady Jessica, dará a luz a una hija con notables habilidades Bene Gesserit.