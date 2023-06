“The Flash”, película protagonizada por Ezra Miller ya se encuentra en los cines y ha causado mucha sensación entre los amantes de DC Comics y los cinéfilos en general, ya que la cinta no solamente ofrece grandiosos cameos sino que también menciona algunos curiosos datos sobre películas que se han convertido en clásicos del séptimo arte.

Este largometraje es “Volver al Futuro” (Back to the Future), el cual es protagonizada por Michael J. Fox, ¿pero cuál es la relación de la película con “The Flash”? Si todavía no ves el largometraje de DC debes tener en cuenta que para explicarte revelaremos un gran spoiler, así que lee con cuidado.

¿Por qué mencionan a “Volver al futuro” en “The Flash”?

Luego de que Flash viaje en el tiempo y se encuentre con su versión del pasado, ambos van al departamento del Barry universitario y en el lugar, el superhéroe descubre que en este universo donde su madre está viva también hay otros cambios como que Michael J. Fox no protagonizó “Volver al Futuro” y el actor elegido fue para interpretar a Marty McFly fue Eric Stoltz, lo curioso de esa mención es que el actor fue la primera elección para ser el joven viajero.

En ese escena también se menciona que Fox es el protagonista de Footloose (protagonizada por Kevin Bacon), pero no hay datos sobre si eso iba a pasar en algún momento al igual que la información respecto a "Top Gun" que se comentan en ese clip.





The Flash





¿Desde cuándo está “The Flash” en los cines de Perú?

"The Flash" está en las salas de los cines peruanos desde el 15 de junio de 2023. Para conocer horarios, precios y más debes revisar la página web o aplicación del cine cercano a tu casa.





¿Cuánto dura “The Flash”?

La esperada cinta que es protagonizada por Ezra Miller y que tiene grandes sorpresas para los seguidores de los cómics de DC tiene una duración de 2 horas y 35 minutos.





¿Cuál es la sinopsis de “The Flash”?

Barry Allen (Flash) decide usar sus poderes para viajar en el tiempo y de esa forma cambiar algunos eventos que ocurrieron en su pasado (fallecimiento de su madre), pero al hacerlo altera su futuro y también el de sus amigos, ya que cuando llega a un universo donde su mamá está viva algunos de los superhéroes más populares no existen. Es así como, ahora Allen está atrapado en un mundo donde el general Zod (supervillano) ha vuelto y solamente está Batman, pero para su mala suerte él está retirado.





Reparto de “The Flash”

Ezra Miller (Barry Allen / Flash)

Ron Livingston (Henry Allen)

Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman)

Michael Keaton (Bruce Wayne / Batman de un universo alternativo)

Kiersey Clemons (Iris West)

Michael Shannon ( General Zod)

Antje Traue ( subcomandante del general Zod)

Sasha Calle (Supergirl)

Maribel Verdú (Nora Allen)





Tráiler de “The Flash”