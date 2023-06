Falta poco para que se estrene “The Flash” y Andy Muschietti, director de la película confirmó en una entrevista con Esquire Middle East que Nicolas Cage participará en la cinta, la noticia sorprendió a los fanáticos de DC Comics y también ha hecho que muchos recuerdan al largometraje donde el actor iba a interpretar a Superman.

La película llevaría el nombre de “Superman Lives” e iba a ser dirigida por Tim Burton (director de Batman y Batman Returns). Lamentablemente, el largometraje no fue estrenado; sin embargo, actualmente gracias al internet se pueden ver clips de pruebas de vestuario y más.

Por tal motivo, durante las entrevistas por el reconocimiento que Nicolas Cage recibió en el Miami Film Festival, el actor fue consultado por la cinta por Variety. A continuación, la respuesta.





¿Por qué no se realizó la película de Superman con Nicolás Cage?

“Warner Bros quería a Renny Harlin para hacer la película. Yo me reuní con él. Yo estaba haciendo otra película, así que él fue a mi camerino y conversamos. Me gusta Renny..., pero pensé que si yo iba a hacer esto debía elegir bien. Entonces, yo pensé tiene que ser Tim Burton. Yo lo llame y le pregunté: ¿harías esto? Tim no me eligió, yo elegí a Tim. Me encantó lo que hizo él con Michael y Batman y yo era un gran fan”, indicó en declaraciones con el medio.

“Me gustó ‘¡Marcianos al ataque!’ Yo pensaba que esa película era simplemente fantástica e innovadora, pero en el estudio tenían miedo de esa cinta. Warner Brothers perdió mucho dinero con el largometraje, ya que tuvieron que invertir para construir los edificios en el set y los trajes. Estas películas que son realmente extrañas, que desafían y abren camino, molestan a mucha gente. Pero, nunca sabes”, agregó Cage.

Para finalizar sobre el tema durante la entrevista, el actor comentó que le gustó mucho el personaje que estaban creando. “Era más un Superman de la década de 1980 con el pelo largo negro Samurái. Pensé que iba a ser un Superman muy diferente, una especie de emo; sin embargo, nunca lo conseguimos”.

Nicolas Cage casi interpreta Superman, pero la película fue cancelada. (Foto: Captura/YouTube)

¿De qué iba a tratar “Superman lives”?

La cinta tenía como argumento una historia donde el monstruoso Doomsday era enviado a asesinar a Superman luego de que Brainiac bloqueara el sol. Posteriormente, cuando el Hombre de Acero estuviera en peligro iba a ser rescatado por el Erradicador, quien le daría una armadura para que pueda protegerse mientras recuperaba sus poderes. Finalmente, Superman debía enfrentarse a Brainiac y Lex Luthor.





Ficha técnica de “Superman lives”

Director: Tim Burton

Producción: Warner Bros., Jon Peters

Elenco:

Nicolas Cage (Superman)

Kevin Spacey (Lex Luthor)

Cabe destacar que para conocer más sobre el tema Jon Schnepp, dirigió y escribió un documental (The Death of “Superman Lives”: What Happened?) que cuenta con pruebas de vestuarios y otros momentos que se realizaron para “Superman lives”.