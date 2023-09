“Power Rangers: Furia cósmica” (“Power Rangers: Cosmic Fury” en su idioma original) es la temporada 30 de la famosa franquicia y la secuela directa de “Dino Fury”. Los ficción dirigida por Michael Hurst y Charlie Haskell estará disponible en Netflix desde el 29 de septiembre de 2023.

En la nueva serie, Lord Zedd ha vuelto y es más poderoso que nunca, por lo tanto, los héroes deberán unir fuerzas para derrotar al emperador del mal y salvar el universo. Para lograrlo, necesitan nuevos Zords y nuevos poderes.

“Power Rangers: Furia cósmica” cuenta con un elenco principal conformado por Russell Curry, Hunter Deno, Kai Moya, Tessa Rao, Chance Perez, Jordon Fite y Jacqueline Joe. Entonces, ¿quién es quién en la nueva producción de Netflix?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “POWER RANGERS: FURIA CÓSMICA”?

1. Russell Curry como Zayto

Russell Curry, que participó en “Finales felices”, “Blind Devotion”, “Boiling Pot”, “Foodie”, “Unfair & Ugly”, “Social Climate Weather Team”, “Fake”, “Just One Night” y “Power Rangers: Furia dino”, asume el rol de Zayto, el Zenith Cosmic Fury Ranger.

2. Hunter Deno como Amelia Jones

Hunter Deno, que fue parte de producciones como “Evacuate Earth”, “Gamer Girls”, “Trust”, “Caesar’s Ring”, “Behave, Kids”, “Your Pretty Face Is Going to Hell”, “David Makes Man”, “Agárralos como puedas: la película”, “Los consejos del Dr. Bird para poetas tristes” y “Power Rangers: Furia dino”, interpreta a Amelia Jones, la Red Cosmic Fury Ranger.

Tessa Rao como Izzy, Jordon Fite como Aiyon, Hunter Deno como Amelia y Chance Perez como Javi en "Power Rangers: Furia cósmica" (Foto: Netflix)

3. Kai Moya como Ollie Akana

Kai Moya, que apareció en “Hawai 5.0″, “Blinkers”, “Saved by the Bell”, “NCIS: Hawai’i”, “Los villanos de Valley View” y “Power Rangers: Dino Fury”, es el encargado de interpretar a Ollie Akana, el Blue Cosmic Fury Ranger, en la temporada 30 de la franquicia.

4. Tessa Rao como Izzy Garcia

Tessa Rao, que participó en proyectos como “Into the Rainbow”, “Auckward Love”, “Behind the Cover”, “Moving Day” y “Zozo”, asume el papel de Izzy Garcia, el Green Cosmic Fury Ranger en “Power Rangers: Cosmic Fury”.

Tessa Rao como Izzy, Hunter Deno como Amelia, Chance Perez como Javi y Jordon Fite como Aiyon en "Power Rangers: Furia cósmica" (Foto: Netflix)

5. Chance Perez como Javier Garcia

Chance Perez, quien fue parte la boy band estadounidense “In Real Life” (IRL), junto a Brady Tutton, Chance Perez, Drew Ramos, Sergio Calderón y Conor Smith, además, apareció en la serie de televisión “Sidewalks Entertainment”, da vida a Javier Garcia, el Black Cosmic Fury Ranger.

Chance Perez como Javi, Jacqueline Joe como Fern, Hunter Deno como Amelia, Kai Moya como Ollie y Tessa Rao como Izzy en "Power Rangers: Furia cósmica" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Power Rangers: Cosmic Fury”: