“Priscilla” marca el regreso de Sofia Coppola a la gran pantalla. Tras “On the Rocks” (2020), la aclamada directora presenta una potente película biográfica, basada en el libro “Elvis and Me” (1985) de Priscilla Presley. Así, como podrás imaginar, conoceremos pasajes casi desconocidos del matrimonio del famoso “Rey del rock and roll”. ¿Te gustaría averiguar más sobre el film? En esta nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que esta es una de las muchas obras audiovisuales que se centran en la figura de Elvis Presley. En el 2022, por ejemplo, el largometraje “Elvis” de Baz Luhrmann fue uno de los proyectos más alabados por la crítica, gracias a la estupenda interpretación de Austin Butler.

Ahora, la responsabilidad de darle vida al ícono de la música recae en Jacob Elordi, reconocido por su rol de Nate Jacobs en “Euphoria”. Él acompaña en escena a la protagonista del proyecto: la talentosa actriz Cailee Spaeny, quien interpreta a una joven Priscilla Presley.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA “PRISCILLA”

“Priscilla” relata el largo noviazgo y turbulento matrimonio de los Presley, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland.

Así se lee en la sinopsis oficial: “Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, el hombre que ya es una meteórica superestrella del rock and roll se convierte en alguien totalmente inesperado en los momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo”.

EL TRÁILER DE “PRISCILLA”

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA “PRISCILLA”?

Si bien la película de Sofia Coppola tuvo un estreno previo en el Festival de Cine de Venecia, donde Cailee Spaeny ganó la Copa Volpi como Mejor Actriz, finalmente llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 3 de agosto del 2023.

En Latinoamérica, se distribuirá en cines selectos a partir del 26 de diciembre de 2023 y contará con un lanzamiento más comercial desde el jueves 4 de enero del 2024.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “PRISCILLA”?

Para ver la producción, solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia.

Debes saber también que, tras su distribución en salas, la película llegará a la plataforma de streaming MUBI en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Latinoamérica.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “PRISCILLA”