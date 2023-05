No cabe duda que los videojuegos son la nueva fuente de inspiración para las grandes productoras cinematográficas. Ya hemos visto la adaptación de Sonic, Detective Pikachu, Uncharted y The Last of Us, pero la cinta que ha roto récords es “Super Mario Bros. La Película”, la cual ya se sienta en la mesa de las películas animadas que más dinero han recaudado en la historia, superando los mil millones de dólares.

La gran pregunta es ¿qué franquicia será la siguiente en dar el salto de la consola a la pantalla grande?, ¿será “The Legend of Zelda”? Con la llegada del último juego a la consola Nintendo Switch, muchos se preguntan si es momento de ver a Link, Zelda y Ganondorft en los cines.

Pues el productor de la saga de Zelda, Eiji Aonuma, lo tiene claro. En una reciente entrevista con el medio Polygon, comentó que sí se siente interesado en una futura película tras la gran aceptación que tuvo la cinta de Mario.

“Tengo que decir que estoy interesado. Con seguridad. Pero no es suficiente que me interese algo para que las cosas sucedan, desafortunadamente”, detalló.

Hidemaro Fujibayashi, el director del juego, añadió que solo hay un detalle para que el proyecto salga a la luz: “tal vez la voz de los fans es lo importante aquí”, comentó el director. ¿Te gustaría ver una película de “The Legend of Zelda”?

Los juegos de Nintendo que debes probar antes de ver “Super Mario Bros. La Película”

Super Mario 3D All Stars

Sin duda esta es la mejor opción para aquellos que buscan adentrarse por primera vez en el mundo de Mario Bros ya que Super Mario 3D All Stars es una compilación de 3 de los títulos más icónicos de la franquicia incluyendo: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Es una excelente opción para conocer a muchos de los personajes que están en la película como Bowser, Peach, Luigi, Mario y Luma, quien se ha convertido en uno de los personajes más amados del nuevo trailer por su gracioso contraste entre un ser aparentemente adorable pero con diálogos sombríos y pesimistas.

New Super Mario Bros U Deluxe

Para quienes aman el aspecto clásico del género de plataforma en 2D tan característico de Mario Bros pero buscan una versión actualizada en cuanto a gráficos y experiencia de juego, Super Mario Bros U Deluxe es la alternativa perfecta. Si bien existen otros juegos de la franquicia con niveles y narrativas más innovadoras, Super Mario Bros U Deluxe es un título para jugar sin complicaciones y recordar algunos de los escenarios más icónicos que seguramente también estarán presentes en la película.

Mario Kart 8 Deluxe

En una de las escenas del trailer se puede observar a Mario y a otros personajes a bordo de distintos vehículos de carrera compitiendo ferozmente en una pista de carreras arcoíris. Sin duda esta no será una referencia desconocida para aquellos gamers que hayan pasado incontables horas jugando Mario Kart y viviendo momentos de adrenalina al ser alcanzados por un caparazón azul justo antes de llegar a la meta y ganar la carrera. Quienes deseen recrear esta escena de la película en su Nintendo Switch podrán hacerlo sin problema con Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.