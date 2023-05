Cada vez falta poco para que la tercera temporada de “Kimetsu no Yaiba” (”Demon Slayer”) llegue a su fin, pero mientras eso no ocurre, los fanáticos del anime esperan con muchas ansias el estreno de un nuevo capítulo. Y es que a diferencia de otras producciones, el anime que estrenó su nueva temporada en abril no tiene todos sus episodios disponibles.

Por ello, en esta nota que ha preparado Depor te contamos el día del lanzamiento del capítulo seis de la nueva temporada y la hora de acuerdo con el país. Recuerda que la hora puede variar un poco y que ello depende de Crunchyroll, plataforma que transmite “Demon Slayer 3″ y también cuenta en su catálogo con otras producciones relacionadas con “Kimetsu no Yaiba”.





¿Cuándo se estrena el capítulo 6 de “Kimetsu no Yaiba”?

El episodio número 6 de la tercera temporada del anime estará disponible en Crunchyroll desde el domingo 14 de mayo del 2023, la hora de lanzamiento depende del país.





¿Cómo ver el capítulo 6 de “Kimetsu no Yaiba”?

La tercera temporada de la serie, al igual que otras producciones relacionadas puedes verlas en Crunchyroll, la plataforma ofrece varias opciones de pago para disfrutar sus producciones: Plan Fan (19 soles mensuales) que te permite utilizarlo en 1 dispositivo a la vez, Plan Mega Fan mensual (21 soles mensuales que puedes usar en 4 dispositivos al mismo tiempo) y Mega Fan anual (225 soles).





¿A qué hora sale el capítulo 6 de “Kimetsu no Yaiba”?

Para que no te pierdas el episodio desde el momento de su lanzamiento, a continuación te contamos la hora de estreno según el país. Aunque, debes tener en cuenta que a veces puede variar algunos minutos, así que la hora debe considerarse como un aproximado.

11:45 a.m. para México, Nicaragua, Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador.

12:45 p.m. para Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Bahamas, Guyana, Haití, Jamaica, Surinam, Panamá y Perú

13:45 p.m. para Bolivia y Puerto Rico.

14:45 p.m. para Argentina, Chile y Paraguay.

18:45 p.m. para España.





¿De qué trata el episodio 6 de la tercera temporada de “Kimetsu no Yaiba”?

El capítulo 6 de la temporada 3 del anime promete ser más emocionante que el capítulo 5. De hecho ha sido clasificado como maduro, lo que significa que tiene bastantes momentos violentos y no es acto para niños.





¿Cómo se llama la temporada 3 de “Kimetsu no Yaiba”?

La nueva temporada lleva el nombre de la Aldea de los herreros, la cual de acuerdo con el argumento del manga se refiere a uno de los arcos más importantes que hay en la historia. Las temporadas anteriores están en Crunchyroll.





¿Cuántos capítulos tiene la tercera temporada de “Kimetsu no Yaiba”?

La producción va a contar con 11 capítulos, los cuales estarán disponibles de forma semanal en el streaming que transmite el anime. En la plataforma también puedes encontrar las temporadas anteriores y películas de la saga.





¿Qué día se estrenan los episodios de la tercera temporada de “Kimetsu no Yaiba”?





Capítulo 1: domingo 9 de abril.

Capítulo 2: domingo 16 de abril.

Capítulo 3: domingo 23 de abril.

Capítulo 4: domingo 30 de abril.

Capítulo 5: domingo 7 de mayo.

Capítulo 6: domingo 14 de mayo.

Capítulo 7: domingo 21 de mayo.

Capítulo 8: domingo 28 de mayo.

Capítulo 9: domingo 4 de junio.

Capítulo 10: domingo 11 de junio.

Capítulo 11: domingo 18 de junio.





¿Quiénes son los personajes principales de “Kimetsu no Yaiba”?





Tanjiro Kamado

Nezuko Kamado

Inosuke Hashibira

Zenitsu Agatsuma

Muzan Kibutsuji

Kagaya Ubuyashiki

Flower Hashira, Kanae Kocho

Tsuguko Kanao Tsuyuri





Tráiler de “Kimetsu no Yaiba”









TE PUEDE INTERESAR